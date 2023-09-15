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Деяким українцям обмежать виїзд за кордон: кого торкнуться зміни

15 вересня 2023 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Деяким українцям обмежать виїзд за кордон: кого торкнуться зміни
Прикордонниця перевіряє документи в чоловіка на виїзді за кордон. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні змінять вимоги до виїзду за кордон для непридатних до мобілізації громадян. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ №576/2023 ще 12 вересня.

Про це повідомляє Today.ua.

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Зміни в перетині кордону

Зазначається, що на прохання президента профільні служби упродовж двох тижнів розглянуть питання особливостей виїзду за кордон непридатних та обмежено придатних українців. Таким чином потрібно буде розробити відповідні нормативно-правові акти, що регулюватимуть цю ситуацію. 

Однак щодо того, якими будуть обмеження, інформації поки що немає.

"Це може бути посилення перевірки при виїзді за кордон непридатних до військової служби українців, так і запровадження повної заборони на перетин кордону цієї категорії громадян України", — припускає видання.

Більше того перетин кордону з 1 жовтня може бути ускладнений для деяких категорій жінок, що повинні стати на військовий облік. Таким чином виїхати можна буде за певними документами, які дозволять тимчасового виїхати.

Більше про перетин кордону

Нагадаємо, що в Україні кардинально зміняться правила перетину кордону. Ідея полягає у створенні об'єднаних пунктів пропуску з Польщею, що стане справжнім проривом у галузі транспортної логістики.

Також ми писали, цьогоріч почала працювати е-черга на українсько-польському кордоні. Як вона працює та коли послугу розширять на легкові авто.

Додамо, якщо ви плануєте вирушити до Польщі, переконайтеся, що ви знаєте основні правила ввезення товарів, щоб уникнути проблем на кордоні. Деякі українці натрапляють на труднощі через незнання цих правил.

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