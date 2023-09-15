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Некоторым украинцам ограничат выезд за границу: кого коснутся изменения

15 сентября 2023 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Некоторым украинцам ограничат выезд за границу: кого коснутся изменения
Пограничник проверяет документы у мужчины на выезде за границу. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине изменят требования к выезду за границу для непригодных для мобилизации граждан. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №576/2023 еще 12 сентября.

Об этом сообщает Today.ua.

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Изменения в пересечении границы

Отмечается, что по просьбе президента профильные службы в течение двух недель рассмотрят вопросы особенностей выезда за границу непригодных и ограниченно пригодных украинцев. Таким образом, нужно будет разработать соответствующие нормативно-правовые акты, которые будут регулировать эту ситуацию.

Однако относительно того, какими будут ограничения, информации пока нет.

"Это может быть усиление проверки при выезде за границу непригодных к военной службе украинцев, так и введение полного запрета на пересечение границы этой категории граждан Украины", — предполагает издание.

Более того, пересечение границы с 1 октября может быть усложнено для некоторых категорий женщин, которые должны стать на военный учет. Таким образом, выехать можно будет по определенным документам, которые позволят временному уехать.

Больше о пересечении границы

Напомним, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.

Также мы писали, что в этом году начала работать е-очередь на украинско-польской границе. Как она работает и когда услугу расширят на легковые автомобили.

Добавим, если вы планируете отправиться в Польшу, убедитесь, что знаете основные правила ввоза товаров, чтобы избежать проблем на границе. Некоторые украинцы наталкиваются на трудности из-за незнания этих правил.

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