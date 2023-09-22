Юрист объяснил, могут ли мужчины с инвалидностью выезжать за границу
Во время военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако есть категория мужчин, которые могут покидать страну.
Юристы рассказали в комментарии fakty.com, могут ли мужчины с инвалидностью выезжать за границу.
Могут ли мужчины с инвалидностью выезжать за границу
Кравец отметил, что на сегодня в Украине нет законов, запрещающих выезд мужчин за границу.
"На сегодня конкретного запрета на выезд мужчин за границу нет. Так, в статье 33 Конституции Украины указано, что во время действия военного положения может быть ограничен выезд мужчин, однако эти ограничения устанавливаются законом. А такого закона в Украине пока нет", — объясняет юрист.
Другая адвокат Надежда Грищенко пояснила, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью, а именно мужчины с I, II и III группами.
Также свою инвалидность обязательно нужно подтвердить соответствующими документами:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины;
- справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
Напомним, скоро в Украине изменят требования к выезду за границу для непригодных к мобилизации граждан. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №576/2023 еще 12 сентября. Что именно изменится читайте в материале.