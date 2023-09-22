Юрист объяснил, могут ли мужчины с инвалидностью выезжать за границу

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Во время военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако есть категория мужчин, которые могут покидать страну.

Юристы рассказали в комментарии fakty.com, могут ли мужчины с инвалидностью выезжать за границу.

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Могут ли мужчины с инвалидностью выезжать за границу

Кравец отметил, что на сегодня в Украине нет законов, запрещающих выезд мужчин за границу.

"На сегодня конкретного запрета на выезд мужчин за границу нет. Так, в статье 33 Конституции Украины указано, что во время действия военного положения может быть ограничен выезд мужчин, однако эти ограничения устанавливаются законом. А такого закона в Украине пока нет", — объясняет юрист.

Другая адвокат Надежда Грищенко пояснила, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью, а именно мужчины с I, II и III группами.

Также свою инвалидность обязательно нужно подтвердить соответствующими документами:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Напомним, скоро в Украине изменят требования к выезду за границу для непригодных к мобилизации граждан. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №576/2023 еще 12 сентября. Что именно изменится читайте в материале.