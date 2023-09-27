У ДПСУ зізналися, що чекає на ухилянтів, які втекли за кордон
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що на ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, в Україні чекатиме покарання. До того ж українці продовжують намагатися незаконно перетинати кордон.
Про це повідомляє Апостроф.
Що чекає на ухилянтів, які втекли за кордон
Демченко заявив, що деякі громадяни України й надалі проявляють винахідливість у незаконному перетині кордону поза межами контрольних пунктів.
"Якщо хтось у незаконний спосіб перетнув державний кордон, надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання", — зазначив речник.
Порівняно з серпнем кількість чоловіків, які намагалися перетнути кордон у вересні поза межами пунктів пропуску дещо зменшилася. Однак у ДПСУ зазначили, що таких випадків однаково багато.
Нагадаємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну було запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. У цей період чоловікам обмежений виїзд за межі країни.
Також ми писали, що є категорія чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть залишати країну. Юристи розповіли, чи можуть чоловіки з інвалідністю виїжджати за кордон.
Додамо, що в Україні діє заборона на виїзд за кордон чоловікам віком 18-60 років. Часто в суспільстві виникають питання, чи діють подібні обмеження для юнаків, яким не виповнилося 18 років та чи повинні вони мати приписне свідоцтво, щоб виїхати з країни.