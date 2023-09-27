У ДПСУ зізналися, що чекає на ухилянтів, які втекли за кордон

Працівники ДПСУ на кордоні. Фото: ДПСУ

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що на ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, в Україні чекатиме покарання. До того ж українці продовжують намагатися незаконно перетинати кордон.

Про це повідомляє Апостроф.

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Демченко заявив, що деякі громадяни України й надалі проявляють винахідливість у незаконному перетині кордону поза межами контрольних пунктів.

"Якщо хтось у незаконний спосіб перетнув державний кордон, надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання", — зазначив речник.

Порівняно з серпнем кількість чоловіків, які намагалися перетнути кордон у вересні поза межами пунктів пропуску дещо зменшилася. Однак у ДПСУ зазначили, що таких випадків однаково багато.

Нагадаємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну було запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. У цей період чоловікам обмежений виїзд за межі країни.

Також ми писали, що є категорія чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть залишати країну. Юристи розповіли, чи можуть чоловіки з інвалідністю виїжджати за кордон.

Додамо, що в Україні діє заборона на виїзд за кордон чоловікам віком 18-60 років. Часто в суспільстві виникають питання, чи діють подібні обмеження для юнаків, яким не виповнилося 18 років та чи повинні вони мати приписне свідоцтво, щоб виїхати з країни.