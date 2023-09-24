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Виїзд за кордон: що зміниться з 1 жовтня для чоловіків та жінок

24 вересня 2023 22:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Виїзд за кордон: що зміниться з 1 жовтня для чоловіків та жінок
Перевірка документів на кордоні України. Фото: te.20minut.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У зв'язку з масштабним вторгненням Росії в Україну було запроваджено військове положення та загальна мобілізація. У цей період чоловікам обмежений виїзд за межі країни.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

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Хто може виїхати за кордон

Повідомляється, що є певні категорії громадян, яким дозволено залишати Україну. Дані категорії встановлені у Постанові Кабінету Міністрів України №57 "Про Правила перетину державного кордону громадянами України".

До таких категорій відносяться:

  • Чоловіки молодші 18 і старші 60 років.
  • Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно мешкають в іншій країні, з відміткою про це в паспорті.
  • Особи, виключені з військового обліку через стан здоров'я.
  • Чоловіки, яким дозволено виїзд за кордон на лікування.
  • Чоловіки, яким дозволено виїжджати за кордон за сімейними обставинами.
  • Чоловіки призовного віку, яким дозволено виїжджати за кордон через свою професію.
  • Громадяни, яким дозволено залишати країну для підтримки оборонних сил у конфлікті з РФ.
  • Державні службовці (чоловіки та жінки).
  • Військовослужбовці зі спеціальними дозволами.

Також існують певні випадки, коли громадяни України можуть тимчасово залишити країну, наприклад, водії-волонтери, які перевозять гуманітарні вантажі, представники культурної сфери, які збирають кошти для армії, а також спортсмени та тренери для участі у міжнародних змаганнях.

При введенні надзвичайного чи воєнного стану на території України також дозволено виїзд за кордон жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичних операцій.

Чи можуть жінки виїжджати за кордон із 1 жовтня

Починаючи з 1 жовтня жінки зможуть залишити країну, як і раніше. Попри те, що жінки зареєстровані на військовому обліку, це не впливає на їхню можливість перетину кордону.

Спікер Державної податкової служби України Андрій Демченко підкреслив, що якщо жінка буде мобілізована або укласти контракт на військову службу, при перетині кордону вона повинна дотримуватися певних правил, наприклад, якщо вирушає у службове відрядження або відпустку.

Нагадаємо, що з 1 жовтня жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік. Юрист розповіла, яке покарання може бути для тих громадянок, які цього не зроблять.

Також ми повідомляли, що у ВР повідомили, що жінка, яка стала на облік, вже військовозобов'язана, тому не має права виїжджати за кордон під час воєнного стану.

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