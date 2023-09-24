Выезд за границу: что изменится с 1 октября для мужчин и женщин

Проверка документов на границе Украины. Фото: te.20minut.ua

В связи с масштабным вторжением России в Украину были введены военное положение и общая мобилизация. В этот период мужчинам ограничен выезд за пределы страны.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

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Кто может выехать за границу

Сообщается, что существуют определенные категории граждан, которым разрешено покидать Украину. Данные категории установлены в Постановлении Кабинета Министров Украины №57 "О Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины".

К таким категориям относятся:

Мужчины младше 18 и старше 60 лет.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно живут в другой стране, с отметкой об этом в паспорте.

Лица, исключенные из военного учета из-за состояния здоровья.

Мужчины, которым разрешен выезд за границу для лечения.

Мужчины, которым разрешено выезжать за границу по семейным обстоятельствам.

Мужчины призывного возраста, которым разрешено выезжать за границу по причине своей профессии.

Граждане, которым разрешено покидать страну для поддержки оборонительных сил в конфликте с РФ.

Государственные служащие (мужчины и женщины).

Военнослужащие со специальными разрешениями.

Также существуют определенные случаи, когда граждане Украины могут временно покинуть страну, например, водители-волонтеры, перевозящие гуманитарные грузы, представители культурной сферы, собирающие средства для армии, а также спортсмены и тренеры для участия в международных соревнованиях.

При введении чрезвычайного или военного положения на территории Украины, также разрешен выезд за границу женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористических операций.

Могут ли женщины выезжать за границу с 1 октября

Начиная с 1 октября, женщины смогут покинуть страну, как и ранее. Несмотря на то что женщины зарегистрированы на военном учете, это не влияет на их возможность пересечения границы.

Спикер Государственной налоговой службы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что если женщина будет мобилизована или заключит контракт на военную службу, при пересечении границы она должна будет следовать определенным правилам, например, если отправляется в служебную командировку или отпуск.

Напомним, что с 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. Юрист рассказала, какое наказание может быть для тех гражданок, которые этого не сделают.

Также мы сообщали, что в ВР сообщили, что вставшая на учет женщина уже военнообязанная, поэтому не имеет права выезжать за границу во время военного положения.