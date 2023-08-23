Выезд мужчин за границу: какие документы нужно иметь с собой

Человек показывает документы на границе. Фото: google

Второй год подряд в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за войны, которую развязала Россия. Мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу запрещен, однако если есть целый ряд военнообязанных, которые могут покидать страну.

Новини.LIVE выяснили, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу.

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Какие документы должны иметь военнообязанные при выезде за границу

Несмотря на мобилизацию и военное положение, есть ряд военнообязанных мужчин, которые могут выезжать за границу. Эти представители обязаны иметь при пересечении границы документы от ТЦК и интегрированных с ними военно-врачебных комиссий.

Первая категория мужчин, которые могут выехать за границу — это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии (ВВК). При выезде за границу мужчинам необходимо иметь:

загранпаспорт,

военный билет (или временное удостоверение военнообязанного),

результаты прохождения военно-врачебной комиссии с проставленной отметкой об исключении из военного учета по состоянию здоровья со ссылкой соответствующий пункт приказа.

Вторая категория — мужчины, которых ВВК признала временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев). Документы, которые нужно показать на границе:

загранпаспорт,

военный билет (или временное удостоверение военнообязанного), в котором указаны результаты прохождения ВВК,

заключение комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев.

Несмотря на выезд за границу, такой гражданин через шесть месяцев должен вернуться и повторно пройти ВВК, однако что будет, если через установленное время военнообязанный не вернется — законы не регламентируют.

Для остальных категорий военнообязанных, выезжающих за границу, ни военного билета, ни справки от военно-врачебной комиссии не требуется.

Напомним, мы писали, могут мобилизовать на военную службу без прохождения военно-врачебной комиссии.

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