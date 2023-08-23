Виїзд чоловіків за кордон: які документи потрібно мати з собою

Чоловік показує документи на кордоні. Фото: google

Другий рік поспіль в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через війну, яку розв'язала Росія. Чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений, проте, якщо є ціла низка військовозобов'язаних, які можуть залишати країну.

Новини.LIVE з'ясували, які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон.

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Попри мобілізацію та воєнний стан є низка військовозобов'язаних чоловіків, які можуть виїжджати за кордон. Ці представники зобов'язані мати при перетині кордону документи від ТЦК та інтегрованих із ними військово-лікарських комісій.

Перша категорія чоловіків, які можуть виїхати за кордон — це чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії (ВЛК). При виїзді за кордон чоловікам необхідно мати:

закордонний паспорт,

військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного),

результати проходження військово-лікарської комісії з проставленою відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу.

Друга категорія — чоловіки, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців). Документи, які потрібно показати на кордоні:

закордонний паспорт,

військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому вказано результати проходження ВЛК,

висновок комісії про визнання людини тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців.

Попри виїзд за кордон, такий громадянин через шість місяців повинен повернутися та повторно пройти ВЛК, однак, що буде, якщо через встановлений час військовозобов'язаний не повернеться — закони не регламентують.

Для решти категорій військовозобов'язаних, які виїжджають за кордон, ані військового квитка, ані довідки від військово-лікарської комісії не потрібно.

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