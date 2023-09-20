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Чи повинні юнаки до 18 років мати приписне свідоцтво для виїзду з України

20 вересня 2023 16:46
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Виїзд за кордон — чи повинні українці до 18 років мати приписне свідоцтво
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Відповідно для таких громадян діє заборона на виїзд за кордон. Часто в суспільстві виникають питання, чи діють подібні обмеження для юнаків, яким не виповнилося 18 років та чи повинні вони мати приписне свідоцтво, щоб виїхати з країни. 

На ці питання відповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в коментарі "24 каналу". 

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Що таке приписне свідоцтво та хто його отримує 

Посвідчення про приписку (приписне) — це документ, який видається громадянам України, приписаним до призовних дільниць. 

До призовних дільниць щороку протягом січня-березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років.

Приписка чоловіків до призовних дільниць проводиться для:

  • взяття їх на військовий облік;
  • визначення наявних призовних ресурсів;
  • визначення ступеня придатності до військової служби;
  • встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії;
  • встановлення рівня фізичної підготовки;
  • вивчення особистих якостей.

 

Що таке приписне свідоцтво та як його отримати
Посвідчення про приписку (приписне) до призовної дільниці. Фото: google.com

Чи повинен мати юнак до 18 років приписне, щоб перетнути кордон 

За словами Владислава Юрчака, юнакам, які не досягли повноліття (18 років) приписне свідоцтво не потрібне, адже факт перебування на військовому обліку для таких осіб жодним чином не впливає на можливість перетину ними державного кордону.

"Пунктом 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою КМУ № 57 від 27.01.1995 року, визначено перелік документів, які надають право на перетин кордону вказаній категорії громадян. Відповідно пред'явлення приписного не вимагається і такі дії посадових осіб ДПСУ є незаконними", — наголосив правозахисник. 

Юрчак зауважив, що існують окремі випадки, коли прикордонники все ж намагаються заборонити виїжджати хлопцям за кордон, апелюючи до того, що особа не має приписного свідоцтва з 16 років.

У такому випадку існує два варіанти:

  • перший — уникнути потенційних проблем і отримати приписне заздалегідь;
  • другий — набратися терпіння та знання норм законодавства, щоб  переконати прикордонників у власній правоті.

Юрист додав, що зараз особи у віці від 16 до 18 років мають право вільно залишати межі України. Тож для юнаків у віці 17 років немає обов'язку пред'являти приписне при перетині кордону, оскільки це незаконно.

"Тому будь-які прояви обмежень до таких осіб є неприпустимими. У разі зловживань, рекомендую звертатися на гарячу лінію (служба "Довіра") ДПСУ за телефоном: 1598. Окрім цього, ефективним важелем може бути дзвінок безпосередньо до керівника прикордонного загону", — пояснив фахівець.

 

Чи повинен мати юнак до 18 років приписне, щоб перетнути кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Раніше ми писали, скільки хлопців цьогоріч виїхали навчатися за кордон.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть екстрадувати до України чоловіків, які поїхали з країни з тимчасово окупованих населених пунктів.

Також ми повідомляли, які документи мають бути у військовозобов'язаного при виїзді за кордон.

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