Выезд за границу — должны ли украинцы до 18 лет иметь приписное свидетельство

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Призову на военную службу подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Соответственно для таких граждан действует запрет на выезд за границу. Часто в обществе возникают вопросы, действуют ли подобные ограничения для юношей, которым не исполнилось 18 лет и должны ли они иметь приписное свидетельство, чтобы уехать из страны.

На эти вопросы ответил адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии "24 каналу".

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Удостоверение о приписке (приписное) — это документ, который выдается гражданам Украины, приписанным к призывным участкам.

К призывным участкам ежегодно в течение января-марта приписываются допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет.

Приписка мужчин к призывным участкам производится для:

взятие их на военный учет;

определение имеющихся призывных ресурсов;

определение степени пригодности к военной службе;

установление образовательного уровня, полученной специальности или профессии;

установление уровня физической подготовки;

изучение личностных качеств.

Свидетельство о приписке (приписном) к призывному участку. Фото: google.com

Должен ли молодой человек до 18 лет приписное, чтобы пересечь границу

По словам Владислава Юрчака, молодым людям, не достигшим совершеннолетия (18 лет) приписное свидетельство не требуется, ведь факт пребывания на военном учете для таких лиц никак не влияет на возможность пересечения ими государственной границы.

"Пунктом 2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которые утверждены постановлением КМУ № 57 от 27.01.1995 года, определен перечень документов, предоставляющих право на пересечение границы указанной категории граждан. Соответственно предъявление приписного не требуется и такие действия должностных лиц ГПСУ являются незаконными", — подчеркнул правозащитник.

Юрчак отметил, что существуют частные случаи, когда пограничники все же пытаются запретить выезжать ребятам за границу, апеллируя к тому, что у лица нет приписного свидетельства с 16 лет.

В таком случае существует два варианта:

первый — избежать потенциальных проблем и получить приписное заранее;

второй — набраться терпения и знания норм законодательства, чтобы убедить пограничников в собственной правоте.

Юрист добавил, что сейчас лица в возрасте от 16 до 18 лет имеют право свободно покидать пределы Украины. Для юношей в возрасте 17 лет нет обязанности предъявлять приписное при пересечении границы, поскольку это незаконно.

"Поэтому какие-либо проявления ограничений к таким лицам недопустимы. В случае злоупотреблений, рекомендую обращаться на горячую линию (служба "Доверия") ГПСУ по телефону: 1598. Кроме этого, эффективным рычагом может быть звонок непосредственно к руководителю пограничного отряда", — объяснил специалист.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

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