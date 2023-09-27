В ГНСУ признались, что ждет убежавших за границу уклонистов
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что незаконно выехавших за границу уклонистов в Украине будет ждать наказание. К тому же, украинцы продолжают пытаться незаконно пересекать границу.
Об этом сообщает Апостроф.
Что ждет уклонистов, убежавших за границу
Демченко заявил, что некоторые граждане Украины и дальше проявляют изобретательность в незаконном пересечении границы вне контрольных пунктов.
"Если кто-то незаконно пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания", — отметил спикер.
По сравнению с августом количество мужчин, пытавшихся пересечь границу в сентябре за пределами пунктов пропуска, несколько уменьшилось. Однако в ГНСУ отметили, что таких случаев все равно много.
Напомним, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украину было введено военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период мужчинам ограничен выезд за пределы страны.
Также мы писали, что есть категория мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покидать страну. Юристы рассказали, могут ли мужчины с инвалидностью уезжать за границу.
Добавим, что в Украине действует запрет на выезд за границу мужчинам 18-60 лет. Часто в обществе возникают вопросы, действуют ли подобные ограничения для юношей, которым не исполнилось 18 лет и должны ли они иметь приписное свидетельство, чтобы уехать из страны.