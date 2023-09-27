Військовий облік жінок з 1 жовтня: у ДПСУ розповіли про нюанси виїзду за кордон
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко відповів, чи випускатимуть за кордон жінок-медикинь із 1 жовтня. Адже, як відомо, з початку наступного місяця вони обов'язково мають стати на військовий облік.
Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
Виїзд жінок за кордон з 1 жовтня
Речник ДПСУ наголосив, що жінок поки що не обмежуватимуть у виїзді за кордон, адже відповідно до закону, подібні заборони стосуються чоловіків призовного віку — 18-60 років. Однак навіть окремі категорії чоловіків згідно з окремими пунктами закону можуть виїхати з країни.
Демченко зазначив, що для жінок виїзд за кордон обмежений хіба що постановою уряду. Вона торкається державних посадовців та працівників низки держустанов.
За його словами, з 1 жовтня військовозобов’язані жінки перебуватимуть в окремій категорії обліку і не підпадатимуть під заборону перетину кордону з іншими країнами.
"Якщо колись якісь будуть прийняті рішення щодо окремих категорій щодо обмеження на виїзд з України, про це буде чітко роз'яснено, кого це стосується. Але на даний момент з 1 жовтня поки що не обговорюється питання щодо обмеження виїзду жінок, які перебуватимуть на військовому обліку", — додав Демченко.
Нагадаємо, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що на ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, в Україні чекатиме покарання. До того ж українці продовжують намагатися незаконно перетинати кордон.
Також ми повідомляли, що є категорія чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть залишати країну. Юристи розповіли, чи можуть чоловіки з інвалідністю виїжджати за кордон.