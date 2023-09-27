Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військовий облік жінок з 1 жовтня: у ДПСУ розповіли про нюанси виїзду за кордон arrow

Військовий облік жінок з 1 жовтня: у ДПСУ розповіли про нюанси виїзду за кордон

27 вересня 2023 03:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Військовий облік жінок з 1 жовтня: у ДПСУ розповіли про нюанси виїзду за кордон
Військовозобов'язана жінка в строю. Фото: МОУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко відповів, чи випускатимуть за кордон жінок-медикинь із 1 жовтня. Адже, як відомо, з початку наступного місяця вони обов'язково мають стати на військовий облік.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Виїзд жінок за кордон з 1 жовтня

Речник ДПСУ наголосив, що жінок поки що не обмежуватимуть у виїзді за кордон, адже відповідно до закону, подібні заборони стосуються чоловіків призовного віку — 18-60 років. Однак навіть окремі категорії чоловіків згідно з окремими пунктами закону можуть виїхати з країни.

Демченко зазначив, що для жінок виїзд за кордон обмежений хіба що постановою уряду. Вона торкається державних посадовців та працівників низки держустанов.

За його словами, з 1 жовтня військовозобов’язані жінки перебуватимуть в окремій категорії обліку і не підпадатимуть під заборону перетину кордону з іншими країнами.

"Якщо колись якісь будуть прийняті рішення щодо окремих категорій щодо обмеження на виїзд з України, про це буде чітко роз'яснено, кого це стосується. Але на даний момент з 1 жовтня поки що не обговорюється питання щодо обмеження виїзду жінок, які перебуватимуть на військовому обліку", — додав Демченко.

Нагадаємо, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що на ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон, в Україні чекатиме покарання. До того ж українці продовжують намагатися незаконно перетинати кордон.

Також ми повідомляли, що є категорія чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть залишати країну. Юристи розповіли, чи можуть чоловіки з інвалідністю виїжджати за кордон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Скільки вартує керувати міністрами: оприлюднено зарплати в Кабінеті Міністрів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз