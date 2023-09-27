Популярный трюк не сработает: почему не все отцы-одиночки получат отсрочку от службы

Военный с ребенком. Фото: Цензор.НЕТ

Во время мобилизации в Украине некоторые мужчины имеют право на отсрочку от службы из-за определенных семейных обстоятельств. Отцы, в одиночку воспитывающие детей до 18 лет, могут воспользоваться этим правом.

Об этом сообщает адвокат Ario Law Firm Зоряна Богдан.

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По словам юриста, просто развод и отдельное проживание от матери ребенка не предоставляют отцу право на отсрочку. Аналогично проживание матери за границей не является доказательством того, что отец самостоятельно занимается воспитанием ребенка.

Для получения отсрочки отцам необходимо предоставить подтверждение того, что они действительно самостоятельно воспитывают ребенка, так как развод с матерью ребенка сам по себе не является достаточным основанием для отсрочки, поясняет Богдан.

Подача исков о присвоении отцу права на проживание с ребенком также не является решением, так как суд лишь определяет, с кем будет проживать ребенок, без утверждения факта самостоятельного воспитания ребенка отцом.

Документы, которые доказывают, что мужчина воспитывает ребенка один

Для подтверждения факта самостоятельного воспитания детей отцом требуются определенные документы, включая свидетельство о рождении ребенка и один из следующих документов:

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда о переводе ребенка к отцу без лишения матери родительских прав;

решение суда о признании матери пропавшей без вести или решение суда о признании матери умершей.

Эти документы помогают доказать отсутствие участия матери в воспитании ребенка, что является основанием для получения отсрочки мобилизации для отца, поясняет адвокат.

Напомним, что спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко ответил, будут ли выпускать за границу женщин-медиков с 1 октября. Ведь, как известно, с начала следующего месяца они обязательно должны стать на военный учет.

Также мы сообщали, что во Львовской области суд признал виновным в превышении служебных полномочий работника территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Ярослава Анклевича. Суд назначил ему 34 тысячи гривен штрафа из-за безосновательного исключения мужчин из военного учета.