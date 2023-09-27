В Минобороны рассказали, будет ли усиление мобилизации
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Ее темпы зависят от ситуации на фронте.
Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире телеканала "Мы ― Украина".
Какая дальше будет мобилизация в Украине
Замминистра обороны Александр Павлюк подчеркнул, что к защите Украины должны готовиться все военнообязанные.
"Это задача каждого мужчины — защитить свое государство, надо к этому готовиться и быть готовыми", — заявил он.
В то же время, по словам чиновника, планы по мобилизации пока не меняются.
"Мы делаем все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации", — отметил Павлюк.
Однако, по его словам, планы могут пересмотреть в случае необходимости.
"Вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", — подчеркнул замминистра.
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