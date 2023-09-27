В Минобороны рассказали, будет ли усиление мобилизации

Заместитель министра обороны Александр Павлюк. Фото: Минобороны

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Ее темпы зависят от ситуации на фронте.

Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире телеканала "Мы ― Украина".

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Замминистра обороны Александр Павлюк подчеркнул, что к защите Украины должны готовиться все военнообязанные.

"Это задача каждого мужчины — защитить свое государство, надо к этому готовиться и быть готовыми", — заявил он.

В то же время, по словам чиновника, планы по мобилизации пока не меняются.

"Мы делаем все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации", — отметил Павлюк.

Однако, по его словам, планы могут пересмотреть в случае необходимости.

"Вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", — подчеркнул замминистра.

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