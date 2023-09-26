Мобілізація жінок-медиків 2023 — хто підлягає призову та як це відбуватиметься

Українські жінки, які стали на захист держави. Фото: ukrmilitary.com

Новина про те, що жінки-медики в Україні зобов'язані з 1 жовтня обов'язково стати на військовий облік, спричинила неабиякий галас у суспільстві.

Особливо гостро стало питання, чи можуть таких жінок призвати до лав ЗСУ. На нього докладно відповів портал Medplatforma.

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Взяття жінок на військовий облік здійснюється після:

визначення їх придатності до військової служби;

внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

На військовий облік жінку ставить ТЦК за місцем реєстрації проживання.

Жінки віком від 18 до 60 років, в яких є медична або фармацевтична освіта, мають перебувати на військовому обліку. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Хто із жінок-медиків підлягає мобілізації

Якщо жінка здобула медичну або фармацевтичну спеціальність у закладах професійної або професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, є медичним працівником, перебуває на військовому обліку та є військовозобов'язаною, її можуть мобілізувати.

Адже нормативно-правові акти, що стосуються військового обов’язку та мобілізації, не розрізняють військовозобов’язаних за статтю.

Проте, відповідно до позиції держави, станом на сьогодні мобілізація жінок не здійснюється. Про це неодноразово зазначали представники Міністерства оборони України.

Водночас добровільна мобілізація жінок, коли наявна їх згода, допускається та відбувається на практиці.

Які є умови для мобілізації жінок-медиків

Умови для мобілізації є такими:

жінка не досягла 60 років — граничного віку перебування у запасі;

військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала жінку придатною до військової служби за станом здоров’я.

Варто зауважити, що про придатність свідчитиме постанова ВЛК з висновками:

придатна до військової служби;

непридатна до військової служби в мирний час, обмежено придатна у воєнний час.

При цьому інвалідність, встановлена жінці, не дає підстав автоматично вважати, що вона непридатна до військової служби.

Які медики не підлягають мобілізації

Ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 № 3543-XII (зі змінами та доповненнями) визначені випадки, коли медики військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, якщо вони:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;

мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;

дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії ІІ-ІІІ ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитину з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення І чи ІІ групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати тощо.

Також призову на військову службу під час мобілізації не підлягають медичні працівники, які:

є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

є науковими та науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки;

мають близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повноюрідний, неповноюрідний) брат чи сестра), які загинули або пропали безвісти під час проведення АТО.

Українські жінки в армії. Фото: facebook/Grytsenko.Anatoliy

Як мобілізуватимуть жінок до лав ЗСУ

Призов жінок на військову службу не відрізняється від мобілізації чоловіків. Спочатку українка отримає першу повістку від працівника ТЦК, в якій зазначатиметься час та день, коли необхідно прийти до центру комплектування.

Далі вона отримає повістку про необхідність пройти медичну комісію. ВЛК вирішать, чи може жінка служити в лавах ЗСУ.

Якщо рішення про мобілізацію буде прийнято, медикиня отримає мобілізаційне розпорядження.

Після цього жінка має:

з’явитися до військової частини або на збірні пункти ТЦК та СП у зазначені строки;

взяти із собою оригінали документів, вказаних у повістці, а також, за необхідності, оригінали документів, які підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.

Медичний працівник повинен повідомити про призов свого керівника, надати заяву та мобілізаційний документ для оформлення наказу про звільнення від роботи у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації.

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