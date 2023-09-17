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Військовий облік жінок: що буде в разі неявки

17 вересня 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Військовий облік жінок: що буде в разі неявки
Жінки, що обрали фах військового. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. В країні діє воєнний стан та триває мобілізація. Так, до 1 жовтня жінки в Україні повинні стати на військовий облік у ТЦК СП. Теперішній наказ стосується медичних спеціальностей.

Новини.LIVE  розбиралися, хто має стати на облік та що буде в разі неприбуття до ТЦК СП. 

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Військовий облік жінок

Повідомляється, що військовий облік жінок 2023 регулюється наказом Міноборони України №35. Згідно з ним на військовий облік мають стати:

  • лікарки;
  • медсестри;
  • стоматологи;
  • фармацевти.

При цьому усі вони повинні бути призовного віку, тобто від 18 до 60 років.

Якщо жінка закінчила медичний виш, але не працює за фахом, їй все одно потрібно стати на облік. А от чи підлягає жінка встановленню на облік, рахується і спеціальність за дипломом, і за місцем роботи.

Якщо ж жінки не прийдуть до ТЦК СП, то на них може чекати покарання. Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку під час воєнного стану можуть накласти штраф від 850 до 1 700 гривень.

Нагадаємо, відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" існує чіткий список осіб, які не підлягають мобілізації. Однак серед них немає категорії "волонтери".

Також ми писали, що що не підлягають мобілізації чоловіки, яким виповнилося 60 років. Після досягненню такого віку їх виключають із військового обліку.

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