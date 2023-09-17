Военный учет женщин: что будет в случае неявки

Женщины, избравшие профессию военного. Фото: Google

В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. В стране действует военное положение и идет мобилизация. Так, до 1 октября женщины в Украине должны встать на военный учет в ТЦК СП. Настоящий приказ касается медицинских специальностей.

Новини.LIVE разбирались, кто должен стать на учет и что будет в случае неприбытия в ТЦК СП.

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Военный учет женщин

Сообщается, что военный учет женщин 2023 года регулируется приказом Минобороны Украины №35. Согласно ему на военный учет должны стать:

врачи;

медсестры;

стоматологи;

фармацевты.

При этом все они должны быть призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет.

Если женщина окончила медицинский вуз, но не работает по специальности, ей все равно нужно встать на учет. А вот подлежит ли женщина постановки на учет, считается и специальность по диплому, и по месту работы.

Если же женщины не придут в ТЦК СП, то их может ожидать наказание. Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил военного учета во время военного положения могут наложить штраф от 850 до 1700 гривен.

Напомним, согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" существует четкий список лиц, не подлежащих мобилизации. Однако среди них нет категории "волонтеры".

Также мы писали, что не подлежат мобилизации мужчины, которым исполнилось 60 лет. По достижении такого возраста их снимают с военного учета.