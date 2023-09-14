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Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

14 вересня 2023 19:29
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Військовий облік жінок: чи торкнеться народних депутатів
Народні депутатки України. Фото: Facebook
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

З 1 жовтня в Україні мають стати на військовий облік всі жінки з медичною та фармацевтичною освітою, незалежно від того, працюють вони за спеціальністю чи ні. 

Чи будуть ставати на облік жінки-народні депутати, ексклюзивно Новини.LIVE розповіла народна депутатка України, членкиня комітету ВР з питань здоров'я нації Оксана Дмитрієва. 

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"За останній тиждень я відвідала декілька лікарень в Києві та області. І керівникам закладів я задавала питання щодо ставлення медичного персоналу до необхідності ставати на облік. Насправді більшість працівників охорони здоров'я (зокрема, які офіційно працевлаштовані) і так є на військовому обліку. Тому додатково йти до військоматів потреби немає", — сказала вона. 

Також вона додала, що насправді жінок-медиків більше хвилює питання можливої заборони їм на виїзд за кордон. Дмитрієва наголошує, що в цьому питанні відповідні служби повинні дати офіційні додаткові роз'яснення щодо того, що це не перешкоджатиме виїзду.

"Щодо мене. Я стою на військовому обліку, як і більшість медичних працівників", — додала народна депутатка.

Нагадаємо, з 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки, які мають медичну освіту або працюють у медичній сфері.

Додамо, що останнім часом ширять чутки, що виїзд за кордон жінкам також буде заборонений. Проте це правило діє не для всіх, а лише для тих, хто стоятиме на військовому обліку. 

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