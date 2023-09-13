Виїзд жінок за кордон: що буде з 1 жовтня

Жінки в армії. Фото: Google

В Україні другий рік поспіль триває війна і стільки з триває воєнний стан та загальна мобілізація. З 1 жовтня деякі категорії жінок також повинні стати на військовий облік в Україні. Але ті, хто не планує це робити, на їх виїзд за кордон це не вплине.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За словами Андрія Демченка, з 1 жовтня постановка жінок на військовий облік ніяк не вплине на перетин кордону.

"Обмеження відносно жінок на даний момент не діють. Обмеження стосуються тільки чоловіків-українців у віці від 18 до 60 років, а також державних службовців за певними посадами, або певних посадових осіб, які визначені в постанові уряду №57. Ця категорія стосується і чоловіків і жінок", — сказав Демченко.

Вона може виїхати за кордон у службове відрядження, у відпустку або коли її безпосередній керівник визначає умови, за яких вона має перебувати за межами країни.

Тож, у разі підтверджуючих документів жінки-військові зможуть виїхати за межі країни.

Нагадаємо, що з 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки, які мають медичну освіту або працюють у медичній сфері.