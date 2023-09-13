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Выезд женщин за границу: что будет с 1 октября

13 сентября 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Выезд женщин за границу: что будет с 1 октября
Женщины в армии. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет война и столько длится военное положение и общая мобилизация. С 1 октября некоторые категории женщин должны стать на военный учет в Украине. Но те, кто не планирует это делать, на их выезд за границу не повлияет.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По словам Андрея Демченко, с 1 октября постановка женщин на военный учет никак не отразится на пересечении границы.

"Ограничения в отношении женщин на данный момент не действуют. Ограничения касаются только мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, а также государственных служащих по определенным должностям или определенным должностным лицам, которые определены в постановлении правительства №57. Эта категория касается и мужчин и женщин", — сказал Демченко.

Она может выехать за границу в служебную командировку, в отпуск или когда непосредственный руководитель определяет условия, при которых она должна находиться за пределами страны.

В случае подтверждающих документов женщины-военные смогут выехать за пределы страны.

Напомним, что с 1 октября на военный учет должны стать женщины, имеющие медицинское образование или работающие в медицинской сфере.

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