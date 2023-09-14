Военный учет женщин: коснется ли народных депутатов

Народные депутаты Украины. Фото: Facebook

С 1 октября в Украине должны стать на военный учет все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, независимо от того, работают они по специальности или нет.

Станут ли на учет женщины-народные депутаты, эксклюзивно Новини.LIVE рассказала народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.

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"За последнюю неделю я посетила несколько больниц в Киеве и области. И руководителям заведений я задавала вопрос относительно отношения медицинского персонала к необходимости становиться на учет. На самом деле большинство работников здравоохранения (в частности, которые официально трудоустроены) и так есть на военном учете. Поэтому дополнительно идти к военкоматам нужды нет", — сказала она.

Также она добавила, что на самом деле женщин-медиков больше волнует вопрос возможного запрета на выезд за границу. Дмитриева отмечает, что в этом вопросе соответствующие службы должны дать официальные дополнительные разъяснения по поводу того, что это не будет препятствовать выезду.

"Что касается меня. Я стою на военном учете, как и большинство медицинских работников", — добавила народная депутат.

Напомним, с 1 октября на военный учет должны стать женщины, которые имеют медицинское образование или работают в медицинской сфере.

Добавим, что в последнее время ходят слухи, что выезд за границу женщинам также будет запрещен. Однако это правило действует не для всех, а только для тех, кто будет состоять на военном учете.