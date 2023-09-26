Військовий облік для жінок-медиків: які зміни чекають на українок з 1 жовтня

Військова медикиня. Фото: The Washington Post

З 1 жовтня жінки, які мають освіту лікаря або фармацевта, мають стати на військовий облік, через що їм буде обмежений виїзд за кордон. Таке рішення стурбувало багатьох громадянок, які підпадають під ці категорії.

У МОЗ відповіли на головні питання, які турбують українок.

Читайте також:

Хто має стати на військовий облік

Жінки віком від 18 до 60 років, в яких є медична або фармацевтична освіта, уже мають перебувати на військовому обліку. Також це стосується тих, хто працює за такими спеціальностями:

лікар,

стоматолог,

акушерка,

сестра медична,

фармацевт та провізор,

наукова співробітниця,

керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо.

Зазначається, що ця норма працює ще з 1992 року. Тому переважна кількість жінок, які мають медичну та фармацевтичну освіту, вже є на військовому обліку.

"Тож від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу після закінчення навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Які зміни чекають 1 жовтня

З 1 жовтня на військовому обліку мають бути всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з деяких причин не були на ньому через недосконалість системи.

У МОЗ пояснюють, що стати на військовий облік — не означає мобілізуватися. Він потрібен тільки для того, щоб держава мала дані про наявний резерв медичних працівників у країні.

"Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки — до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років (до 31.12.2026)", — додають у повідомленні.

Що робити з працевлаштуванням

Щодо роботи, то жінки з медичною та фармацевтичною освітою до 31 грудня 2026 року зможуть працевлаштуватися й без військового обліку. Проте вже під час того, як вас братимуть на роботу, вас мають попередити про те, що компанія повинна повідомити про нову працівницю Територіальному центру комплектування.

Після цього громадянкам потрібно буде самотужки прийти до ТЦК та СП, щоб їх поставили на військовий облік.

Чи можна виїжджати за кордон

"Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон, незалежно від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження чинні лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади", — пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, за даними нардепів, жінок відповідних професій найбільше турбувала можлива заборона на виїзд за кордон. А от працівники фармгалузі вже заявляють, що жінки не чекають 1 жовтня, а вже звільняються з аптек і виїжджають з України.