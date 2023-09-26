Военный учет для женщин-медиков: какие изменения ждут украинок с 1 октября

Военный медик. Фото: The Washington Post

С 1 октября женщины, имеющие образование врача или фармацевта, должны стать на военный учет, из-за чего им будет ограничен выезд за границу. Такое решение обеспокоило многих гражданок, подпадающих под эти категории.

В Минздраве ответили на главные вопросы, беспокоящие украинок.

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Кто должен стать на военный учет

Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, уже должны состоять на военном учете. Также это касается тех, кто работает по следующим специальностям:

врач,

стоматолог,

акушерка,

сестра медицинская,

фармацевт и провизор,

научная сотрудница,

руководитель подразделений в здравоохранении и т.д.

Указанная норма работает еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, уже на военном учете.

"Итак, с января 2023 года женщины, которые учатся на медицинские или фармацевтические специальности, ставятся на военный учет сразу после окончания обучения. Учреждение образования за 2 месяца до завершения обучения представляет списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Какие изменения ждут 1 октября

С 1 октября на военном учете должны быть все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по некоторым причинам не были на нем из-за несовершенства системы.

В Минздраве объясняют, что стать на военный учет — не значит мобилизоваться. Он нужен только для того, чтобы государство имело данные об имеющемся резерве медицинских работников в стране.

"Чтобы стать на военный учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года — до 31 декабря 2026 года. То есть каждая женщина вышеупомянутой специальности, которая до сих пор не состоит на военном учете, должна стать на него в ближайшие 3 года (до 31.12.2026)", — добавляют в сообщении.

Что делать с трудоустройством

Что касается работы, то женщины с медицинским и фармацевтическим образованием до 31 декабря 2026 года смогут трудоустроиться и без военного учета. Однако уже во время того, как вас будут брать на работу, вас предупредят о том, что компания должна сообщить о новой работнице Территориальному центру комплектования.

После этого гражданкам нужно будет самостоятельно прийти в ТЦК и СП, чтобы их поставили на военный учет.

Можно ли уезжать за границу

"Женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно выезжать за границу. Начиная с 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу, независимо от того, стоит она на военном учете или нет. В настоящее время ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности", — объяснили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, по данным нардепов, женщин соответствующих профессий больше всего беспокоил возможный запрет на выезд за границу. А вот работники фармотрасли уже заявляют, что женщины не ждут 1 октября, а уже увольняются из аптек и уезжают из Украины.