Військовий облік жінок: чому фармацевти масово виїжджають з України

Військовий облік фармацевітів з 1 жовтня. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки-медики та фармацевти. Таке рішення парламенту стало відомим ще близько місяця тому, спричинивши хвилю паніки. За даними нардепів, жінок відповідних професій найбільше турбує можлива заборона на виїзд за кордон. А от працівники фармгалузі вже заявляють, що жінки не чекають 1 жовтня, а вже звільняються з аптек і виїжджають з України.

Що відбувається в галузі фармакології за кілька днів до того, як запрацює закон, розбиралося Новини.LIVE.

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Військовий облік жінок

З 1 жовтня 2023 року набирає чинності закон, який передбачає взяття жінок-медиків на військовий облік. Однак, ухваливши його, депутати зазначили, що він не означає мобілізацію. Пояснили, що такий крок потрібен для того, щоб держава розуміла загальні дані про резерв спеціалістів у медичній сфері, зокрема і в фармгалузі.

Однак пізніше стало зрозуміло, що у жінок відповідних професій дуже багато запитань до закону. І як розповіла в коментарі Новини.LIVE народна депутатка України, членкиня комітету ВР з питань здоров'я нації Оксана Дмитрієва, жінок турбує не мобілізація, а заборона на виїзд з країни.

"Насправді жінок-медиків найбільше хвилює питання можливої заборони їм на виїзд за кордон. Думаю, що тут відповідні служби повинні дати офіційні додаткові роз’яснення щодо того, що це не перешкоджатиме виїзду", — сказала Дмитрієва.

Жінки-військові в Україні. Фото: з відкритих джерел

Деякі органи відрегували на запит від медиків і пояснили — з 1 жовтня жінки зможуть залишати країну як і раніше. Це стосується і тих, хто стане на військовий облік.

За словами спікера Державної податкової служби України Андрія Демченка, якщо жінка буде мобілізована або укладе контракт на службу в армії, то при перетині кордону у відрядження або відпустку їй доведеться дотримуватися певних правил.

Та навіть такі заяви не заспокоїли фармацевтів, які вже покинули роботу через закон про військовий облік.

Масові звільнення жінок у фармгалузі

Днями голова української асоціації "ФармРада" Олена Пруднікова зробила заяву, що жінки-фармацевти квапливо покидають Україну через обов’язковий військовий облік з 1 жовтня. За її словами, за останні кілька тижнів з аптек звільнилися тисячі співробіників.

"Власники аптек у паніці, люди пишуть заяви і їдуть до Європи, поки їм не закрили кордон. Хто працюватиме — питання відкрите, тим більше в галузі вже й так жорстка криза", — сказала Пруднікова.

Виїзд за кордон. Фото: з відкритих джерел

Новини.LIVE зв’язалося з однією із найбільших мереж аптек, аби перевірити ситуацію на ринку.

"Ми отримали ваш запит, але нічого вам нового не можемо надати для коментаря. Якщо коротко, у нас все добре", — відповіли у пресслжубі мережі АНЦ.

Працівниця ще однієї популярної мережі аптек в Україні анонімно повідомила нам, що керівництво мовчить і ще не порушувало питання щодо військового обліку жінок. Працівники також між собою це не обговорюють. Однак сама вона не проти стати на облік з 1 жовтня.

То кого ж торкнулася криза кадрів? Аби підтвердити заяву Пруднікової, ми зв’язалися з асоціацією "ФармРада", і виявилося, що проблема не по всій Україні.

"В постанові Кабінету міністрів написано, що резервувати працівників можуть підприємства та організації. А ФОПи не мають права це робити, для них це не передбачено. Звільнення фіксують на західній Україні, бо там невеликі мережі аптек у селах і поселеннях зареєстровані як ФОП. Тому така ситуація. ФОПи закриваються, але ліцензії не анулюють. Зараз неможливо встановити, скільки аптек закрилися через брак кадрів", — повідомили Новини.LIVE у "ФармРада".

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Водночас роботодавці зобов'язані інформувати ТЦК та ЦЗ про таких працівниць, котрі мають відповідну освіту.

Додамо, раніше ми писали про те, хто з жінок не зможе виїжджати за кордон з 1 жовтня 2023 року.