Военный учет женщин: почему фармацевты массово уезжают из Украины

Военный учет фармацевтов с 1 октября. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 октября на военный учет должны стать женщины-медики и фармацевты. Такое решение парламента стало известно еще около месяца назад, вызвав волну паники. По данным нардепов, женщин соответствующих профессий больше всего беспокоит возможный запрет на выезд за границу. А вот работники фармотрасли уже заявляют, что женщины не ждут 1 октября, а уже увольняются из аптек и уезжают из Украины.

В происходящем в области фармакологии за несколько дней до того, как заработает закон, разбиралось Новини.LIVE.

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Военный учет женщин

С 1 октября 2023 года вступает в силу закон, предусматривающий взятие женщин-медиков на военный учет. Однако принявшие его депутаты отметили, что он не означает мобилизацию. Объяснили, что такой шаг необходим для того, чтобы государство понимало общие данные о резерве специалистов в медицинской сфере, в том числе и в фармотрасли.

Однако позже стало ясно, что у женщин соответствующих профессий очень много вопросов к закону. И как рассказала в комментарии Новини.LIVE народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева, женщин беспокоит не мобилизация, а запрет на выезд из страны.

"На самом деле женщин-медиков больше всего волнует вопрос возможного запрета им на выезд за границу. Думаю, что здесь соответствующие службы должны дать официальные дополнительные разъяснения относительно того, что это не будет препятствовать выезду", — сказала Дмитриева.

Женщины-военные в Украине. Фото: из открытых источников

Некоторые органы отреагировали на запрос от медиков и объяснили — с 1 октября женщины смогут покидать страну по-прежнему. Это касается и тех, кто станет на военный учет.

По словам спикера Государственной налоговой службы Украины Андрея Демченко, если женщина будет мобилизована или заключит контракт на службу в армии, то при пересечении границы в командировку или отпуск ей придется соблюдать определенные правила.

И даже такие заявления не успокоили фармацевтов, уже оставивиших работу из-за закона о военном учете.

Массовые увольнения женщин в фармотрасли

На днях глава украинской ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова сделала заявление, что женщины-фармацевты торопливо покидают Украину из-за обязательного военного учета с 1 октября. По ее словам, за последние несколько недель из аптек уволились тысячи сотрудников.

"Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления и едут в Европу, пока им не закрыли границу. Кто будет работать — вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис", — сказала Прудникова.

Выезд за границу. Фото: из открытых источников

Новини.LIVE связалось с одной из крупнейших сетей аптек, чтобы проверить ситуацию на рынке.

"Мы получили ваш запрос, но ничего вам нового не можем предоставить для комментария. Если коротко, у нас все хорошо", — ответили в пресс-службе сети АНЦ.

Сотрудница еще одной популярной сети аптек в Украине анонимно сообщила нам, что руководство молчит и еще не поднимало вопрос о военном учете женщин. Работники тоже между собой это не обсуждают. Однако сама она не прочь встать на учет с 1 октября.

Кого же коснулся кризис кадров? Чтобы подтвердить заявление Прудниковой, мы связались с ассоциацией "ФармРада", и оказалось, что проблема не по всей Украине.

"В постановлении Кабинета Министров написано, что резервировать работников могут предприятия и организации. А ФЛП не имеют права это делать, для них это не предусмотрено. Увольнения фиксируют на западной Украине, потому что там небольшие сети аптек в селах и поселениях, зарегистрированные как ФЛП. Поэтому такая ситуация. ФЛП закрываются, но лицензии не аннулируют. Сейчас невозможно установить, сколько аптек закрылись из-за нехватки кадров", — сообщили Новини.LIVE в "ФармРада".

Напомним, с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. В то же время работодатели обязаны информировать ТЦК и ЦЗ о работниках, имеющих соответствующее образование.

Ранее мы писали о том, кто из женщин не сможет выезжать за границу с 1 октября 2023 года.