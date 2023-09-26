Мобилизация женщин-медиков 2023 — кто подлежит призыву и как это будет происходить

Украинские женщины, вставшие на защиту государства. Фото: ukrmilitary.com

Новость, что женщины-медики в Украине обязаны с 1 октября обязательно стать на военный учет, вызвала огромнейший резонанс в обществе.

Особенно остро встал вопрос, могут ли таких женщин призвать в ряды ВСУ. На него подробно ответил портал Medplatforma.

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Кого из женщин берут на военный учет

Взятие женщин на военный учет осуществляется после:

определение их пригодности к военной службе;

внесение персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

На военный учет женщину ставит ТЦК по месту регистрации.

Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны состоять на военном учете. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Кто из женщин-медиков подлежит мобилизации

Если женщина получила медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального или профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования, является медицинским работником, состоит на военном учете и военнообязанной, ее могут мобилизовать.

Ведь нормативно-правовые акты, касающиеся воинского долга и мобилизации, не различают военнообязанных по половому признаку.

Однако согласно позиции государства, по состоянию на сегодня мобилизация женщин не осуществляется. Об этом неоднократно отмечали представители Министерства обороны Украины.

В то же время добровольная мобилизация женщин, когда есть их согласие, допускается и происходит на практике.

Какие условия для мобилизации женщин-медиков

Условия для мобилизации следующие:

женщина не достигла 60 лет — предельного возраста пребывания в запасе;

военно-врачебная комиссия (ВВК) признала женщину пригодной к военной службе по состоянию здоровья.

Следует заметить, что о пригодности будет свидетельствовать постановление ВВК с выводами:

пригодна к военной службе;

непригодна к военной службе в мирное время, ограниченно пригодна в военное время.

При этом инвалидность, установленная женщине, не позволяет автоматически считать, что она непригодна к военной службе.

Какие медики не подлежат мобилизации

Ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 21.10.1993 № 3543-XII (с изменениями и дополнениями) определены случаи, когда медики военнообязанные не подлежат призыву на военную службу при мобилизации.

В частности, если они:

забронированные на период мобилизации и военное время в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

признаны в соответствии с выводом ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;

содержат трое и более детей в возрасте до 18 лет;

ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

ребенка с инвалидностью, имеющей любые виды нарушений функций организма ІІІ-ІV степени их выражения и ограничение жизнедеятельности любой категории ІІ-ІІІ степени их выражения в соответствии с критериями установления инвалидности детям, утвержденными Кабинетом Министров Украины, или ребенка с инвалидностью, которая имеет функциональные нарушения в организме и ограничения жизнедеятельности, которые отвечают критериям для установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины;

совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет;

заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися, в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных соответственно в закон их содержать и т.д.

Также призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат медицинские работники, которые:

являются соискателями профессионального высшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формах получения образования;

являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

имеют близких родственников (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра), погибших или пропавших без вести во время проведения АТО.

Украинские женщины в армии. Фото: facebook/Grytsenko.Anatoliy

Как будут мобилизовать женщин в ряды ВСУ

Призыв женщин на военную службу не отличается от мобилизации мужчин. Сначала украинка получит первую повестку от работника ТЦК, где будет отмечаться время и день, когда необходимо прийти в центр комплектования.

Дальше она получит повестку о необходимости пройти медицинскую комиссию. ВВК решат, может ли женщина служить в рядах ВСУ.

Если решение о мобилизации будет принято, медик получит мобилизационное распоряжение.

После этого женщина должна:

явиться в воинскую часть или на сборные пункты ТЦК и СП в указанные сроки;

взять с собой оригиналы документов, указанных в повестке, а также при необходимости оригиналы документов, подтверждающие основания для освобождения от мобилизации.

Медицинский работник должен сообщить о призыве своего руководителя, предоставить заявление и мобилизационный документ для оформления приказа об освобождении от работы в связи с призывом на военную службу во время мобилизации.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ объяснили, о каких особенностях военного учета следует знать женщинам.

Напомним, мы писали, какое наказание грозит военнообязанным женщинам, если не стать на военный учет в ТЦК и СП.

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