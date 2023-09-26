Мобилизация женщин-медиков 2023 — кто подлежит призыву и как это будет происходить

Мобилизация в Украине 2023: кого из женщин-медиков могут забрать в ряды ВСУ
Новость, что женщины-медики в Украине обязаны с 1 октября обязательно стать на военный учет, вызвала огромнейший резонанс в обществе.
Особенно остро встал вопрос, могут ли таких женщин призвать в ряды ВСУ. На него подробно ответил портал Medplatforma.
Кого из женщин берут на военный учет
Взятие женщин на военный учет осуществляется после:
- определение их пригодности к военной службе;
- внесение персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.
На военный учет женщину ставит ТЦК по месту регистрации.
Женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны состоять на военном учете. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.
Кто из женщин-медиков подлежит мобилизации
Если женщина получила медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального или профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования, является медицинским работником, состоит на военном учете и военнообязанной, ее могут мобилизовать.
Ведь нормативно-правовые акты, касающиеся воинского долга и мобилизации, не различают военнообязанных по половому признаку.
Однако согласно позиции государства, по состоянию на сегодня мобилизация женщин не осуществляется. Об этом неоднократно отмечали представители Министерства обороны Украины.
В то же время добровольная мобилизация женщин, когда есть их согласие, допускается и происходит на практике.
Какие условия для мобилизации женщин-медиков
Условия для мобилизации следующие:
- женщина не достигла 60 лет — предельного возраста пребывания в запасе;
- военно-врачебная комиссия (ВВК) признала женщину пригодной к военной службе по состоянию здоровья.
Следует заметить, что о пригодности будет свидетельствовать постановление ВВК с выводами:
- пригодна к военной службе;
- непригодна к военной службе в мирное время, ограниченно пригодна в военное время.
При этом инвалидность, установленная женщине, не позволяет автоматически считать, что она непригодна к военной службе.
Какие медики не подлежат мобилизации
Ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 21.10.1993 № 3543-XII (с изменениями и дополнениями) определены случаи, когда медики военнообязанные не подлежат призыву на военную службу при мобилизации.
В частности, если они:
- забронированные на период мобилизации и военное время в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
- признаны в соответствии с выводом ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;
- содержат трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- ребенка с инвалидностью, имеющей любые виды нарушений функций организма ІІІ-ІV степени их выражения и ограничение жизнедеятельности любой категории ІІ-ІІІ степени их выражения в соответствии с критериями установления инвалидности детям, утвержденными Кабинетом Министров Украины, или ребенка с инвалидностью, которая имеет функциональные нарушения в организме и ограничения жизнедеятельности, которые отвечают критериям для установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины;
- совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
- детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет;
- заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися, в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных соответственно в закон их содержать и т.д.
Также призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат медицинские работники, которые:
- являются соискателями профессионального высшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формах получения образования;
- являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- имеют близких родственников (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра), погибших или пропавших без вести во время проведения АТО.
Как будут мобилизовать женщин в ряды ВСУ
Призыв женщин на военную службу не отличается от мобилизации мужчин. Сначала украинка получит первую повестку от работника ТЦК, где будет отмечаться время и день, когда необходимо прийти в центр комплектования.
Дальше она получит повестку о необходимости пройти медицинскую комиссию. ВВК решат, может ли женщина служить в рядах ВСУ.
Если решение о мобилизации будет принято, медик получит мобилизационное распоряжение.
После этого женщина должна:
- явиться в воинскую часть или на сборные пункты ТЦК и СП в указанные сроки;
- взять с собой оригиналы документов, указанных в повестке, а также при необходимости оригиналы документов, подтверждающие основания для освобождения от мобилизации.
Медицинский работник должен сообщить о призыве своего руководителя, предоставить заявление и мобилизационный документ для оформления приказа об освобождении от работы в связи с призывом на военную службу во время мобилизации.
Ранее мы сообщали, что в ВСУ объяснили, о каких особенностях военного учета следует знать женщинам.
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