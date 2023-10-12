Кто из мобилизованных украинцев может самостоятельно выбирать место службы

Кто из мобилизованных украинцев может выбирать место службы: девять категорий
В нашей стране продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Ежедневно сотни украинцев получают повестки и вступают в ряды ВСУ. Призванных отправляют в учебные центры, а затем в военные подразделения, которые нуждаются в пополнении. Куда попадет мобилизованный, решают ТЦК и СП. Однако есть категории граждан, которые имеют право самостоятельно выбирать место службы.
Это предусмотрено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кто имеет возможность выбирать место службы
Выбрать место службы в ВСУ могут лица, имеющие отсрочку от мобилизации, но решили добровольно пойти в армию. В этот список входят:
- Лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка/детей.
- Лица, содержащие трех и более несовершеннолетних детей.
- Усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, содержащие несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.
- Лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (это могут быть не только биологические родители, но и попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители).
- Лица, воспитывающие ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенного в законе, в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и ряд других болезней.
- Лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности.
- Лица, осуществляющие постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены или мужа (при условии, что нет других лиц, которые могут это осуществлять).
- Лица, имеющие жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности (при условии, что нет других лиц, которые могут осуществлять уход за этими лицами).
- Опекуны лица с инвалидностью, который имеет недееспособность, в установленном порядке, подтвержденное судом.
Также следует учесть, если речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, то такая болезнь должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии, действующей в рамках учреждения здравоохранения.
Кроме того, принципиальным для оформления такого ухода является одно условие: совместное проживание с лицом, за которым будут ухаживать.
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