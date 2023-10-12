Кто из мобилизованных украинцев может самостоятельно выбирать место службы

Новобранцы стрелковой бригады в Ровенской области присягнули на верность украинскому народу, март 2023 год. Фото: АрмияInform

В нашей стране продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Ежедневно сотни украинцев получают повестки и вступают в ряды ВСУ. Призванных отправляют в учебные центры, а затем в военные подразделения, которые нуждаются в пополнении. Куда попадет мобилизованный, решают ТЦК и СП. Однако есть категории граждан, которые имеют право самостоятельно выбирать место службы.

Это предусмотрено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кто имеет возможность выбирать место службы

Выбрать место службы в ВСУ могут лица, имеющие отсрочку от мобилизации, но решили добровольно пойти в армию. В этот список входят:

Лица, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка/детей. Лица, содержащие трех и более несовершеннолетних детей. Усыновители, приемные родители, попечители, опекуны или родители-воспитатели, содержащие несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (это могут быть не только биологические родители, но и попечители, опекуны, родители-воспитатели, приемные родители). Лица, воспитывающие ребенка, имеющего одну из болезней из перечня, приведенного в законе, в частности, ДЦП, орфанные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет и ряд других болезней. Лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности. Лица, осуществляющие постоянный уход за больным ребенком, женой, родителями или родителями жены или мужа (при условии, что нет других лиц, которые могут это осуществлять). Лица, имеющие жену или родителей (собственных или жены) с II или I группой инвалидности (при условии, что нет других лиц, которые могут осуществлять уход за этими лицами). Опекуны лица с инвалидностью, который имеет недееспособность, в установленном порядке, подтвержденное судом.

Также следует учесть, если речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, то такая болезнь должна быть подтверждена заключением врачебно-консультативной комиссии, действующей в рамках учреждения здравоохранения.

Кроме того, принципиальным для оформления такого ухода является одно условие: совместное проживание с лицом, за которым будут ухаживать.

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