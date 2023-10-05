Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Яка спеціальність потрібна на фронті найбільше — у ТЦК відповіли arrow

Яка спеціальність потрібна на фронті найбільше — у ТЦК відповіли

5 жовтня 2023 17:09
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — яка спеціальність потрібна ЗСУ на фронті найбільше
Бійці з 38 окремої бригади морської піхоти, 2023 рік. Фото: Генштаб ЗСУ/Володимир Болєстєв
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Другий рік в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. До лав ЗСУ набирають як чоловіків, так і жінок, охочих стати на захист своєї Батьківщини. При цьому кожен ТЦК та СП має план кількості спеціалістів, яких потрібно призвати на військову службу.

Представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, яка спеціальність на фронті найзатребуваніша та дефіцитна. 

Читайте також:

Так, за його словами, зараз на фронті потрібні усі фахівці. Проте, найбільший попит має така спеціальність як стрілець, вона ж і найпоширеніша. 

"Потрібні всі спеціальності. Найпоширеніша спеціальність у ЗСУ, очевидно, стрілець. Тому, думаю, можна сказати, що вона є найзатребуванішою", — зазначив Істомін.

Він також додав, що зараз здебільшого мобілізуються громадяни, які не мають військового досвіду, а тому вони опановують військові спеціальності у навчальних центрах з нуля. 

 

Яких бійців найбільше потребують ЗСУ
Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Варто зазначити, що раніше керівник Львівського обласного ТЦК, полковник Олександр Тіщенко заявив, усіх мобілізованих, які раніше не проходили військову службу, скеровують до навчальних центрів. При цьому навчальні центри можуть спеціалізуватися на різних військових фахах і на це особливо звертають увагу. 

Тіщенко, як і Істомін, наголосив, що українському війську зараз потрібні всі спеціальності ― від піхоти до пілотів.

"Потреби є у всіх військових спеціальностях — це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку. Залежно від фаху, скеровуємо людей до відповідних навчальних центрів", ― пояснив він.

Раніше ми повідомляли, командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський розповів, що не так з мобілізацією та кого насправді потребує ЗСУ. 

Нагадаємо, ми писали, скільки триває навчання військових без досвіду та як проходить бойове злагодження. 

Також ми розповідали, кого з українців можуть повернути на військовий облік та примусово мобілізувати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз