Мобілізація в Україні — яка спеціальність потрібна ЗСУ на фронті найбільше

Бійці з 38 окремої бригади морської піхоти, 2023 рік. Фото: Генштаб ЗСУ/Володимир Болєстєв

Другий рік в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. До лав ЗСУ набирають як чоловіків, так і жінок, охочих стати на захист своєї Батьківщини. При цьому кожен ТЦК та СП має план кількості спеціалістів, яких потрібно призвати на військову службу.

Представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, яка спеціальність на фронті найзатребуваніша та дефіцитна.

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Так, за його словами, зараз на фронті потрібні усі фахівці. Проте, найбільший попит має така спеціальність як стрілець, вона ж і найпоширеніша.

"Потрібні всі спеціальності. Найпоширеніша спеціальність у ЗСУ, очевидно, стрілець. Тому, думаю, можна сказати, що вона є найзатребуванішою", — зазначив Істомін.

Він також додав, що зараз здебільшого мобілізуються громадяни, які не мають військового досвіду, а тому вони опановують військові спеціальності у навчальних центрах з нуля.

Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Варто зазначити, що раніше керівник Львівського обласного ТЦК, полковник Олександр Тіщенко заявив, усіх мобілізованих, які раніше не проходили військову службу, скеровують до навчальних центрів. При цьому навчальні центри можуть спеціалізуватися на різних військових фахах і на це особливо звертають увагу.

Тіщенко, як і Істомін, наголосив, що українському війську зараз потрібні всі спеціальності ― від піхоти до пілотів.

"Потреби є у всіх військових спеціальностях — це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку. Залежно від фаху, скеровуємо людей до відповідних навчальних центрів", ― пояснив він.

Раніше ми повідомляли, командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський розповів, що не так з мобілізацією та кого насправді потребує ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, скільки триває навчання військових без досвіду та як проходить бойове злагодження.

Також ми розповідали, кого з українців можуть повернути на військовий облік та примусово мобілізувати.