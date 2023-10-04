Що спонукає чоловіків ухилятися від мобілізації — роз'яснення психологині

Працівники ТЦК принесли повістку додому військовозобов'язаному. Скріншот з Youtube

В Україні другий рік триває повномасштабна війна. У перші місяці з початку вторгнення рф військкомати були переповнені добровольцями. 2022 року велика кількість громадян виявила бажання стати на захист своєї Батьківщини. Проте наразі ті, хто залишився в тилу, йти служити до лав ЗСУ не поспішають. Є й ті, хто взагалі намагається ухилитися від мобілізації всіма законними й не дуже шляхами.

За словами психологині Центру травмотерапії ГО "Форпост" Олесі Ольховик, ухилення деяких українців від призову на військову службу зумовлене страхами, основаними на упередженнях та хибних стереотипах. В інтерв'ю "ZN" вона детальніше розповіла про причини, які спонукають українських чоловіків ховатися від ТЦК та пояснила, які є шляхи розв'язання проблеми.

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Базова причина — страх

За словами експертки, причин для страху може бути багато. Перша й найрозповсюдженіша — страх за життя. Кожен розуміє, що війна забирає життя.

Звідси випливають й інші страхи. Страх не побачити як ростуть власні діти, страх, що родина самостійно не впорається.

"Тобто причин для страху багато. І це нормально, бо страх — одна з наших базових емоцій. Бояться всі люди. Але хтось тренує й практикує здатність через страх іти до цілей", — каже психологиня.

Друга причина — необізнаність та упередженість щодо мобілізації

Ольховик додала, що всі реакції поділяються на "бий, біжи або завмри", що залежить від конкретної людини та обставин.

"У тривожних людей реакція дуже часто — "завмри". Ну, або "біжи", якщо можна втекти в якесь глухе село, засісти в хатинці й навіть у магазин не виходити, бо там ходять патрулі з військкомату. Такий некерований страх, що іноді затоплює. Він походить з уявлень про мобілізацію й подальші перспективи людини на війні", — розповіла експертка.

Якщо таким людям вручать повістку, то вони думають, що вже через кілька днів опиняться на "нулі".

"Дуже мало розуміння, що армія — це система, де є штурмові бригади, а є бек-офіс, у якому не вистачає нормальних юристів, класних бухгалтерів, сисадмінів, котрі можуть фіксити чималу кількість техніки. Недостатньо інформації про те, що за новими правилами кожен новобранець, який раніше не служив у ЗСУ, проходить підготовку", — роз’яснила Ольховик.

Психологиня Ольга Ольховик. Фото: opentv.media

Чи є шляхи розв'язання цієї проблеми?

На думку Ольховик, цим питанням мають займатися не психологи й не самі військовозобов'язані, а держава. Має бути розроблена політика щодо формування цінностей і резильєнтності громадян. Також вона додала, що важливим є також питання довіри у суспільства до інституцій.

За її словами, упродовж усієї незалежності України спостерігалася прогалина щодо формування цінностей, за результатами чого у країні є велика кількість ухилянтів.

"Резильєнтність нації, як і персони, складається з того, що навіть за найгірших обставин ми обираємо: усвідомлювати проблему, прагнути найкращого, пручатись і адаптуватись, бути в надійних стосунках із іншими, діяти заради результату та, звісно ж, розуміти мету. Якщо цього не тренувати, якщо люди занурюватимуться в тривогу від невизначеності, боятимуться та завмиратимуть, це небезпечно для кожного окремо й для всієї країни", — підкреслила психологиня.

Крім того, важливо, щоб держава інформувала громадян, що таке армія, як вона працює, якими є її потреби.

"Страх виростає з однобічного бачення й браку інформації про конструктивні зміни, що вкрай важливо. Ми тривожимося від відсутності інформації, коли не маємо, на що спиратися", — пояснює фахівчиня.

Нагадаємо, ми писали, скільки триває навчання мобілізованих українців та як відбувається бойове злагодження.

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