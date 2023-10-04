Что побуждает мужчин уклоняться от мобилизации — разъяснение психолога

Работники ТЦК принесли повестку домой военнообязанному. Скриншот из Youtube

В Украине второй год идет полномасштабная война. В первые месяцы с начала вторжения россии военкоматы были переполнены добровольцами. В 2022 году большое количество граждан изъявило желание встать на защиту своей Родины. Однако пока оставшиеся в тылу идти служить в ряды ВСУ не спешат. Есть и те, кто вообще пытается уйти от мобилизации всеми законными и не очень путями.

По словам психолога Центра травмотерапии ОО "Форпост" Олеси Ольховик, уклонение некоторых украинцев от призыва на военную службу обусловлено страхами, основанными на предубеждениях и ложных стереотипах. В интервью "ZN" она подробнее рассказала о причинах, побуждающих украинских мужчин скрываться от ТЦК и объяснила, какие есть пути решения проблемы.

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Базовая причина — страх

По словам эксперта, причин для страха может быть много. Первая и самая распространенная — страх за жизнь. Каждый понимает, что война уносит жизнь.

Отсюда вытекают и другие страхи. Страх не увидеть, как растут собственные дети, страх, что семья самостоятельно не справится.

"То есть причин для страха много. И это нормально, потому что страх — одна из наших базовых эмоций. Боятся все люди. Но некоторые тренируют и практикуют способность через страх идти к целям", — говорит психологиня.

Вторая причина — неосведомленность и предвзятость по мобилизации

Ольховик добавила, что все реакции делятся на "бей, беги или замри", что зависит от конкретного человека и обстоятельств.

"У тревожных людей реакция очень часто — "замри". Ну, или "беги", если можно бежать в какую-то глухую деревню, засесть в доме и даже в магазин не выходить, потому что там ходят патрули из военкомата. Такой неуправляемый страх, что иногда затапливает. Он исходит из представлений о мобилизации и дальнейших перспективах человека на войне", — рассказала эксперт.

Если таким людям вручат повестку, они думают, что уже через несколько дней окажутся на "нуле".

"Очень мало понимания, что армия — это система, где есть штурмовые бригады, а есть бэк-офис, в котором не хватает нормальных юристов, классных бухгалтеров, сисадминов, которые могут фиксировать большое количество техники. Недостаточно информации, что по новым правилам каждый новобранец, ранее не служивший в ВСУ, проходит подготовку", — разъяснила Ольховик.

Психологиня Ольга Ольховик. Фото: opentv.media

Есть ли пути решения этой проблемы?

По мнению Ольховика, этим вопросом должны заниматься не психологи и не сами военнообязанные, а государство. Должна быть разработана политика по формированию ценностей и резильентности граждан. Также она добавила, что важен вопрос доверия у общества к институтам.

По ее словам, на протяжении всей независимости Украины наблюдался пробел по формированию ценностей, по результатам чего в стране большое количество уклонистов.

"Резильентность нации, как и персоны, состоит из того, что даже при худших обстоятельствах мы выбираем: осознавать проблему, стремиться к лучшему, сопротивляться и адаптироваться, быть в надежных отношениях с другими, действовать ради результата и, конечно же, понимать цель. Если этого не тренировать, если люди будут погружаться в тревогу от неопределенности, будут бояться и замирать, это опасно для каждого в отдельности и для всей страны", — подчеркнула психолог.

Кроме того, важно, чтобы государство информировало граждан, что такое армия, как она работает, каковы ее потребности.

"Страх вырастает из одностороннего видения и нехватки информации о конструктивных изменениях, что крайне важно. Мы тревожимся от отсутствия информации, когда нет, на что опираться", — объясняет специалист.

Напомним, мы писали, сколько длится обучение мобилизованных украинцев и как происходит боевое согласование.

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