Мобилизация в Украине — какая специальность нужна ВСУ на фронте больше всего

Какая специальность нужна на фронте больше всего — в ТЦК ответили
Второй год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ набирают как мужчин, так и женщин, желающих встать на защиту своей Родины. При этом у каждого ТЦК и СП есть план количества специалистов, которых нужно призвать на военную службу.
Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграфу" рассказал, какая специальность на фронте самая востребованная и дефицитная.
Так, по его словам, сейчас на фронте нужны все специалисты. Тем не менее наибольшим спросом пользуется такая специальность как стрелок, она же и самая распространенная.
"Нужны все специальности. Самая распространенная специальность в ВСУ, очевидно, стрелок. Поэтому, думаю, можно сказать, что она самая востребованная", — отметил Истомин.
Он также добавил, что сейчас в основном мобилизуются граждане, не имеющие военного опыта, поэтому они осваивают военные специальности в учебных центрах с нуля.
Стоит отметить, что ранее руководитель Львовского областного ТЦК, полковник Александр Тищенко заявил, всех мобилизованных, ранее не проходивших военную службу, направляют в учебные центры. При этом учебные центры могут специализироваться на разных военных специальностях и на это особо обращают внимание.
Тищенко, как и Истомин, подчеркнул, что украинскому войску сейчас нужны все специальности — от пехоты до пилотов.
"Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры", ― пояснил он.
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