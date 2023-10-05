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Какая специальность нужна на фронте больше всего — в ТЦК ответили

5 октября 2023 17:09
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — какая специальность нужна ВСУ на фронте больше всего
Бойцы из 38 отдельной бригады морской пехоты, 2023 год. Фото: Генштаб ВСУ/Владимир Болестев
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Второй год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ набирают как мужчин, так и женщин, желающих встать на защиту своей Родины. При этом у каждого ТЦК и СП есть план количества специалистов, которых нужно призвать на военную службу.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграфу" рассказал, какая специальность на фронте самая востребованная и дефицитная.

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Так, по его словам, сейчас на фронте нужны все специалисты. Тем не менее наибольшим спросом пользуется такая специальность как стрелок, она же и самая распространенная.

"Нужны все специальности. Самая распространенная специальность в ВСУ, очевидно, стрелок. Поэтому, думаю, можно сказать, что она самая востребованная", — отметил Истомин.

Он также добавил, что сейчас в основном мобилизуются граждане, не имеющие военного опыта, поэтому они осваивают военные специальности в учебных центрах с нуля.

 

В каких бойцах больше всего нуждаются ВСУ
Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Стоит отметить, что ранее руководитель Львовского областного ТЦК, полковник Александр Тищенко заявил, всех мобилизованных, ранее не проходивших военную службу, направляют в учебные центры. При этом учебные центры могут специализироваться на разных военных специальностях и на это особо обращают внимание.

Тищенко, как и Истомин, подчеркнул, что украинскому войску сейчас нужны все специальности — от пехоты до пилотов.

"Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры", ― пояснил он.

Ранее мы сообщали, командир подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал, что не так с мобилизацией и в ком на самом деле нуждается ВСУ.

Напомним, мы писали, сколько длится обучение военных без опыта и как проходит боевое слаживание.

Также мы рассказывали, кого из украинцев могут вернуть на военный учет и принудительно мобилизовать.

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