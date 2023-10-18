Чому кожен військовозобов'язаний має явитися у ТЦК — в ЗСУ пояснили українцям

Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

Понад 20 місяців в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, через повномасштабну війну, яку розв'язала країна-агресорка росія. У цей період військовозобов'язані українці зобов'язані явитися до ТЦК та СП для того, щоб стати на військовий облік або оновити військово-облікові документи.

Керівник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону пояснив, чому кожен військовозобов'язаний чоловік без виключення має явитися до територіального центру.

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За його словами, така необхідність обґрунтована оновленням даних про наявні ресурси в ЗСУ.

Таким чином у Міноборони та в кожному ТЦК, зокрема, хочуть знати, яким мобілізаційним ресурсом володіє Україна та кожний її регіон, скільки серед чоловіків призовного віку є таких, що мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами або з медичних показань. Тобто в ТЦК хочуть мати повну та розгорнуту картину щодо мобілізаційного ресурсу.

Адже територіальні центри можуть і не знати про ваше право на відстрочку або непридатність за станом здоров'я, якщо цього не зазначено в реєстрі.

Фітьо підкреслив, явка до ТЦК не означає негайного відправлення на фронт. Але варто розуміти, що обов'язок кожного громадянина — захист держави.

А для того, щоб бути готовим виконувати свій обов’язок, слід з’явитися у свої ТЦК та СП для оновлення облікових даних.

"Щоб ресурси, які зараз є в ТЦК та СП, використовувати правильно", — пояснює Володимир Фітьо.

Він додав, що після актуалізації облікових даних, чоловіку може прийти мобілізаційне розпорядження, але це може статися як через день, так і через пів року.

Нагадаємо, ми писали, що чекає на чоловіків, які не прийшли добровільно до ТЦК після 24 лютого.

Раніше ми повідомляли, чи мають право ТЦК мобілізувати українців під час оновлення даних.

Також ми розповідали, як діяти українцям, якщо ТЦК ігнорують наявність відстрочки та намагаються мобілізувати.