Почему каждый военнообязанный должен явиться в ТЦК — в ВСУ объяснили украинцам

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Более 20 месяцев в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую развязала страна-агрессорская россия. В этот период военнообязанные украинцы обязаны явиться в ТЦК и СП, чтобы стать на военный учет или обновить военно-учетные документы.

Руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона объяснил, почему каждый военнообязанный мужчина без исключения должен явиться в территориальный центр.

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По его словам, такая необходимость обоснована обновлением данных об имеющихся ресурсах в ВСУ.

Таким образом, в Минобороны и в каждом ТЦК, в частности, хотят знать, каким мобилизационным ресурсом владеет Украина и каждый ее регион, сколько среди мужчин призывного возраста имеют право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам или по медицинским показаниям. То есть в ТЦК хотят иметь полную и развернутую картину по мобилизационному ресурсу.

Ведь территориальные центры могут и не знать о вашем праве на отсрочку или непригодности по состоянию здоровья, если это не указано в реестре.

Фитьо подчеркнул, что явка в ТЦК не означает немедленного отправления на фронт. Но следует понимать, что обязанность каждого гражданина — защита государства.

А для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг, следует явиться в свой ТЦК и СП для обновления учетных данных.

"Чтобы ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК и СП, использовать правильно", — объясняет Владимир Фитьо.

Он добавил, что после актуализации учетных данных мужчине может прийти мобилизационное распоряжение, но это может произойти как через день, так и через полгода.

Напомним, мы писали, что ждет мужчин, которые не пришли добровольно в ТЦК после 24 февраля.

Ранее мы сообщали, имеют ли право ТЦК мобилизовать украинцев при обновлении данных.

Также мы рассказывали, как действовать украинцам, если ТЦК игнорируют отсрочку и пытаются мобилизовать.