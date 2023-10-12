Чи загрожує покарання тим, хто добровільно не зʼявився у ТЦК після 24 лютого

Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року були введені воєнний стан та загальна мобілізація. Тисячі українців відправилися до військкоматів, щоб вступити до лав ЗСУ та захистити свою державу від загарбника. Чоловіків закликали добровільно явитися до ТЦК та СП, щоб встати на військовий облік або ж оновити свої дані. Такі заходи були необхідні для розуміння, скільки громадян придатні до військової служби й у разі потреби можуть бути мобілізовані. Проте, були й залишаються чоловіки які з різних причин не зʼявилися у ТЦК добровільно.

Чи можуть таких осіб притягнути до відповідальності, пояснив адвокат Ростислав Кравець в коментарі Фактам ICTV.

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Правозахисник підкреслив, українські чоловіки не зобов'язані добровільно приходити до ТЦК та СП ні після 24 лютого, ні після 25-го, ні в будь-який інший час. Це законом не передбачено.

А інформація про нібито обов’язок з'явитися у центрі комплектування впродовж 10 днів після введення воєнного стану — брехня.

"Немає правила, що впродовж 10 днів з моменту запровадження воєнного стану треба з’явитись у ТЦК. Це вигадана історія", — зазначив адвокат, додавши, якби це було правдою, то строки притягнення до відповідальності фактично вже всі пропущені.

Кравець додав, що організувати належним чином реалізацію військового обліку і мобілізації мають саме представники ТЦК, а не українські чоловіки.

Водночас варто пам'ятати, що обов'язком кожного громадянина є захищати свою країну. Кожен має розуміти, що в Україні триває запекла війна з безжальним ворогом, який прийшов на наші землі й бажає знищити не тільки нашу державу, а й українців як націю.

Раніше ми повідомляли, чи мають право ТЦК мобілізувати українців під час оновлення даних.

Нагадаємо, ми писали, як діяти українцям, якщо ТЦК ігнорують наявність відстрочки та намагаються мобілізувати.

Також ми розповідали, як ТЦК можуть порушувати закон при врученні повістки.