Угрожает ли наказание тем, кто добровольно не явился в ТЦК после 24 февраля

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года были введены военное положение и всеобщая мобилизация. Тысячи украинцев отправились в военкоматы, чтобы вступить в ряды ВСУ и защитить свое государство от захватчика. Мужчин призывали добровольно явиться в ТЦК и СП, чтобы встать на военный учет или обновить свои данные. Такие меры были необходимы для понимания, сколько граждан пригодны к военной службе и в случае необходимости могут быть мобилизованы. Тем не менее были и остаются мужчины, которые по разным причинам не появились в ТЦК добровольно.

Могут ли таких лиц привлечь к ответственности, пояснил адвокат Ростислав Кравец в комментарии Фактам ICTV.

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Правозащитник подчеркнул, что украинские мужчины не обязаны добровольно приходить в ТЦК и СП ни после 24 февраля, ни после 25-го, ни в любое другое время. Это законом не предусмотрено.

А информация о якобы обязанности появиться в центре комплектования в течение 10 дней после введения военного положения — ложь.

"Нет правила, что в течение 10 дней с момента введения военного положения нужно появиться в ТЦК. Это вымышленная история", — отметил адвокат, добавив, если бы это было правдой, то сроки привлечения к ответственности фактически уже все пропущены.

Кравец добавил, что организовать должным образом реализацию военного учета и мобилизации должны именно представители ТЦК, а не украинские мужчины.

В то же время следует помнить, что обязанностью каждого гражданина есть защищать свою страну. Каждый должен понимать, что в Украине идет ожесточенная война с безжалостным врагом, который пришел на наши земли и желает уничтожить не только наше государство, но и украинцев как нацию.

Ранее мы сообщали, имеют ли право ТЦК мобилизовать украинцев во время обновления данных.

Напомним, мы писали, как действовать украинцам, если ТЦК игнорируют отсрочку и пытаются мобилизовать.

Также мы рассказывали, как ТЦК могут нарушать закон при вручении повестки.