Мобілізація обмежено придатних у жовтні 2023 — як проходить і які особливості

Військовозобов'язаний на ВЛК у територіальному центрі комплектування. Фото: armyinform.com.ua

Вже майже 600 днів в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала росія. Воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть в країні, як мінімум, до 15 листопада. Тож, на військову службу призивають військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки. Однак мобілізації також підлягають й чоловіки, яких ВЛК визнала обмежено придатними.

Про особливості призову до лав ЗСУ таких осіб розповів речник ТЦК та СП Полтавщини Роман Істомін.

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Як відбувається мобілізація обмежено придатних

Як пояснює Істомін, у разі якщо військовозобов'язаному вручили повістку, він зобов'язаний явитися до ТЦК та СП у вказані на документі дату та час. Це стосується кожного, незалежно від того, чи має людина відстрочку, чи обмежену придатність, чи повністю придатний до служби.

Адже за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних на громадянина чекає покарання.

Вирушаючи до територіального центру, з собою необхідно брати особисті та військові документи. Також обов'язково при собі мають бути документи (якщо такі є), які підтверджують:

інвалідність;

хвороби;

підстави для відстрочки.

"Якщо громадянин не має права на відстрочку, його направляють для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити його ступінь придатності. По завершенню комісії він визнається придатним або непридатним",

— зазначив спікер ТЦК.

Істомін зазначив, якщо військовозобов'язаний обмежено придатний, у воєнний час він може бути мобілізований до лав ЗСУ. Проте є важливий нюанс, який слід пам'ятати — такі особи не можуть проходити службу в певних військових частинах, до прикладу, у ССО та десантно-штурмових військах. А також плавскладах, морській піхоті, спецспорудах.

Громадяни зі статусом "обмежено придатний" можуть залучатися до служби:

в частинах;

підрозділах забезпечення;

у військових комісаріатах ТЦК;

в установах, організаціях, навчальних закладах.

Істомін також спростував вкид про те, що в Україні нібито закінчилися придатні військовозобов'язані, і тому до армії почали набирати обмежено придатних.

Він наголосив, що такі категорії військовозобов'язаних чоловіків і раніше підлягали призову й мобілізувалися, адже в умовах повномасштабної війни це не є чимось надзвичайним. Мобілізація обмежено придатних цілком законна й передбачена законодавством.

На сьогодні комплектують не тільки підрозділи, які перебувають на фронті, тому за необхідності мобілізують обмежено придатних.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП

Хто отримує статус обмежено придатного в Україні

Під час воєнного стану військово-лікарські комісії керуються Положенням про військово-лікарську експертизу, яка має таблицю визначення придатності до військової служби.

Варто зазначити, що наприкінці серпня 2023 року Наказом № 490 змінено розклад хвороб, і збільшена кількість хвороб, за наявності яких можна проводити мобілізацію. Зміни торкнулися категорії обмежено придатних до військової служби під час воєнного стану ― змінилися хвороби, за наявності яких визнають обмежено придатним.

Таким чином саме лікарі визначають, в якому разі не можна служити чоловіку. Коли треба виключити з обліку, коли особа обмежено придатна, а коли здатна виконувати обов’язки.

У постанові ВЛК у довільній формі також вказується, які види служби та роботи протипоказані особі, яку визнали обмежено придатною.

Таке рішення мають приймати з урахуванням:

військової спеціальності;

займаної посади;

віку;

роботи, що фактично виконується;

пристосованості до роботи такого чоловіка.

Українські військові на фронті. Фото: google.com

Що робити якщо обмежено придатного відправили служити у високомобільних десантних військах

Як розповіла юристка Нелі Романенко, в такому разі потрібно ініціювати переміщення.

Відповідно до п. 112 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової служби до іншої у випадках, визначених п. 82 цього положення.

Переміщення військовослужбовця на підставі висновку ВЛК здійснюється за наявності відповідного медичного висновку, за рапортом.

Для цього потрібно:

подати рапорт до командира або керівника військової частини про переміщення за станом здоров’я;

додати висновок ВЛК про визнання людини обмежено придатною до військової служби;

надати відношення (згоду командира військової частини, в яку військовий має намір перевестися).

Правознавиця підкреслює, що необхідно заздалегідь домовитися з військовою частиною, якщо у них є місце роботи, щоб начальник цієї частини написав спеціальний документ.

Якщо рапорт подається без зазначення конкретної військової частини та відношення, його розгляд можуть призупинити. В такому разі військового можуть перемістити або на рівнозначні посади, або на нижчі посади за станом здоров’я.

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