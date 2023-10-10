Мобилизация ограниченно пригодных в октябре 2023 — как проходит и какие особенности

Нюансы мобилизации ограниченно пригодных в октябре: это важно знать украинцам
Уже почти 600 дней в Украине идет полномасштабная война, которую начала россия. Военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать в стране, как минимум, до 15 ноября. На военную службу призывают военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки. Однако мобилизации также подлежат и мужчины, которых ВВК сочла ограниченно пригодными.
Об особенностях призыва в ряды ВСУ таких лиц рассказал спикер ТЦК и СП Полтавщины Роман Истомин.
Как происходит мобилизация ограниченно пригодных
Как объясняет Истомин, если военнообязанному вручили повестку, он обязан явиться в ТЦК и СП в указанные на документе дату и время. Это касается каждого, независимо от того, имеет ли человек отсрочку, ограниченную годность или полностью годен к службе.
Ведь за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных гражданина ждет наказание.
Отправляясь в территориальный центр, с собой необходимо брать личные и военные документы. Также обязательно при себе должны быть документы (если такие есть), подтверждающие:
- инвалидность;
- болезни;
- основания для отсрочки
"Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. По завершению комиссии он признается пригодным или непригодным",
— отметил спикер ТЦК.
Истомин отметил, если военнообязанный ограниченно пригоден, в военное время он может быть мобилизован в ряды ВСУ. Однако есть важный нюанс, который следует помнить — такие лица не могут проходить службу в определенных воинских частях, например в ССО и десантно-штурмовых войсках. А также плавскладах, морской пехоте, спецсооружениях.
Граждане со статусом "ограниченно пригодный" могут привлекаться к службе:
- в частях;
- подразделениях обеспечения;
- в военных комиссариатах ТЦК;
- в учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Истомин также опроверг вброс о том, что в Украине якобы закончились пригодные военнообязанные, и поэтому в армию начали набирать ограниченно пригодных.
Он подчеркнул, что такие категории военнообязанных мужчин всегда подлежали призыву и мобилизовались, ведь в условиях полномасштабной войны это не является чем-то чрезвычайным. Мобилизация ограниченно годных вполне законна и предусмотрена законодательством.
На сегодня комплектуют не только подразделения, которые находятся на фронте, поэтому при необходимости мобилизуют ограниченно пригодных.
Кто получает статус ограниченно пригодного в Украине
Во время военного положения военно-врачебные комиссии руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, которая имеет таблицу определения пригодности к военной службе.
Стоит отметить, что в конце августа 2023 года Приказом № 490 изменено расписание болезней, и увеличено количество болезней, при наличии которых можно проводить мобилизацию. Изменения коснулись категории ограниченно годных к военной службе во время военного положения — изменились болезни, при наличии которых признают ограниченно годным.
Таким образом, именно врачи определяют, в каком случае нельзя служить мужчине. Когда следует исключить из учета, когда лицо ограниченно пригодно, а когда способно выполнять обязанности.
В постановлении ВВК в произвольной форме также указывается, какие виды службы и работы противопоказаны лицу, признанному ограниченно пригодным.
Такое решение должны принимать с учетом:
- военной специальности;
- занимаемой должности;
- возраста;
- работы, которая фактически выполняется;
- приспособленности к работе такого мужчины.
Что делать если ограниченно пригодного отправили служить в высокомобильных десантных войсках
Как рассказала юрист Нели Романенко, в таком случае нужно инициировать перемещение.
Согласно п. 112 "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины", военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы из одной военной службы в другую в случаях, определенных п. 82 настоящего положения.
Перемещение военнослужащего из-за вывода ВВК осуществляется при наличии соответствующего медицинского заключения, по рапорту.
Для этого нужно:
- подать рапорт к командиру или руководителю воинской части о перемещении по состоянию здоровья;
- добавить вывод ВВК о признании человека ограниченно пригодным к военной службе;
- предоставить отношение (согласие командира воинской части, в которую военный намерен перевестись).
Правовед подчеркивает, что необходимо заранее договориться с воинской частью, если у них есть место работы, чтобы начальник этой части написал специальный документ.
Если рапорт подается без указания конкретной части и отношения, его рассмотрение могут приостановить. В таком случае военного могут переместить либо на равнозначные должности, либо на более низкие должности по состоянию здоровья.
Ранее мы сообщали, могут ли мобилизовать мужчину, который имеет третью группу инвалидности и где такое лицо будет проходить службу.
Напомним, мы писали, будут ли пересматривать инвалидность, которую предоставили человеку после начала полномасштабной войны.
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