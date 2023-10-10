Мобилизация ограниченно пригодных в октябре 2023 — как проходит и какие особенности

Военнообязанный на ВВК в территориальном центре комплектования. Фото: armyinform.com.ua

Уже почти 600 дней в Украине идет полномасштабная война, которую начала россия. Военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать в стране, как минимум, до 15 ноября. На военную службу призывают военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки. Однако мобилизации также подлежат и мужчины, которых ВВК сочла ограниченно пригодными.

Об особенностях призыва в ряды ВСУ таких лиц рассказал спикер ТЦК и СП Полтавщины Роман Истомин.

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Как происходит мобилизация ограниченно пригодных

Как объясняет Истомин, если военнообязанному вручили повестку, он обязан явиться в ТЦК и СП в указанные на документе дату и время. Это касается каждого, независимо от того, имеет ли человек отсрочку, ограниченную годность или полностью годен к службе.

Ведь за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных гражданина ждет наказание.

Отправляясь в территориальный центр, с собой необходимо брать личные и военные документы. Также обязательно при себе должны быть документы (если такие есть), подтверждающие:

инвалидность;

болезни;

основания для отсрочки

"Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. По завершению комиссии он признается пригодным или непригодным",

— отметил спикер ТЦК.

Истомин отметил, если военнообязанный ограниченно пригоден, в военное время он может быть мобилизован в ряды ВСУ. Однако есть важный нюанс, который следует помнить — такие лица не могут проходить службу в определенных воинских частях, например в ССО и десантно-штурмовых войсках. А также плавскладах, морской пехоте, спецсооружениях.

Граждане со статусом "ограниченно пригодный" могут привлекаться к службе:

в частях;

подразделениях обеспечения;

в военных комиссариатах ТЦК;

в учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Истомин также опроверг вброс о том, что в Украине якобы закончились пригодные военнообязанные, и поэтому в армию начали набирать ограниченно пригодных.

Он подчеркнул, что такие категории военнообязанных мужчин всегда подлежали призыву и мобилизовались, ведь в условиях полномасштабной войны это не является чем-то чрезвычайным. Мобилизация ограниченно годных вполне законна и предусмотрена законодательством.

На сегодня комплектуют не только подразделения, которые находятся на фронте, поэтому при необходимости мобилизуют ограниченно пригодных.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП

Кто получает статус ограниченно пригодного в Украине

Во время военного положения военно-врачебные комиссии руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, которая имеет таблицу определения пригодности к военной службе.

Стоит отметить, что в конце августа 2023 года Приказом № 490 изменено расписание болезней, и увеличено количество болезней, при наличии которых можно проводить мобилизацию. Изменения коснулись категории ограниченно годных к военной службе во время военного положения — изменились болезни, при наличии которых признают ограниченно годным.

Таким образом, именно врачи определяют, в каком случае нельзя служить мужчине. Когда следует исключить из учета, когда лицо ограниченно пригодно, а когда способно выполнять обязанности.

В постановлении ВВК в произвольной форме также указывается, какие виды службы и работы противопоказаны лицу, признанному ограниченно пригодным.

Такое решение должны принимать с учетом:

военной специальности;

занимаемой должности;

возраста;

работы, которая фактически выполняется;

приспособленности к работе такого мужчины.

Украинские военные на фронте. Фото: google.com

Что делать если ограниченно пригодного отправили служить в высокомобильных десантных войсках

Как рассказала юрист Нели Романенко, в таком случае нужно инициировать перемещение.

Согласно п. 112 "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины", военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы из одной военной службы в другую в случаях, определенных п. 82 настоящего положения.

Перемещение военнослужащего из-за вывода ВВК осуществляется при наличии соответствующего медицинского заключения, по рапорту.

Для этого нужно:

подать рапорт к командиру или руководителю воинской части о перемещении по состоянию здоровья;

добавить вывод ВВК о признании человека ограниченно пригодным к военной службе;

предоставить отношение (согласие командира воинской части, в которую военный намерен перевестись).

Правовед подчеркивает, что необходимо заранее договориться с воинской частью, если у них есть место работы, чтобы начальник этой части написал специальный документ.

Если рапорт подается без указания конкретной части и отношения, его рассмотрение могут приостановить. В таком случае военного могут переместить либо на равнозначные должности, либо на более низкие должности по состоянию здоровья.

Ранее мы сообщали, могут ли мобилизовать мужчину, который имеет третью группу инвалидности и где такое лицо будет проходить службу.

Напомним, мы писали, будут ли пересматривать инвалидность, которую предоставили человеку после начала полномасштабной войны.

Также мы рассказывали, где будут проходить военную службу мужчины с легкими психическими расстройствами.