Працівники ТЦК відбирають телефон і особисті речі — юристи порадили, що робити

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація. Тож, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років і далі отримують повістки, за якими мають явитися у територіальні центри комплектування в зазначену у документі дату та час. Однак трапляються випадки, коли дії співробітників ТЦК та СП виходять за межі, порушуючи права громадян.

Чи мають право працівники територіальних центрів вилучати телефони та особисті речі у військовозобов'язаних та що робити українцям у таких випадках, розповіли українські правозахисники в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Як підкреслюють юристи, співробітники ТЦК не мають такого права, згідно з чинним законодавством. Навіть військові та поліцейські, які стоять на блокпостах неуповноважені.

"На цей момент не існує нормативного акта, який би дозволяв співробітникам ТЦК та СП вилучення будь-яких речей осіб на вулиці, інших громадських місцях, вдома. Єдине виключення становить перевірка документів особи та поверхневий огляд її транспортного засобу на блокпостах. Слід зазначити, що навіть на блок-постах військові, поліція не мають права вилучати будь-які особисті речі, які не містять явних ознак злочину", — зауважив адвокат, юрист судової практики ЮКК "Де-Юре" Юрій Сергієнко.

Сергієнко розповідає, трапляється, що співробітники ТЦК на вулиці, або у приміщенні ТЦК пропонують особі здати телефони, і особа добровільно здає свій телефон та інші речі.

"Роз’яснюємо, що це робити особа не зобов’язана та надалі буде вкрай тяжко довести, що вона діяла під примусом", — повідомив адвокат.

У свою чергу адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний підкреслив, якщо військовозобов'язаний не хоче віддавати чи здавати свій телефон, він може цього не робити.

"Все залежить від вашого бажання, примусово у вас вилучити телефон не можуть", — підкреслив правознавець.

Адвокати також дали коментар стосовно вилучення телефону та особистих речей представником поліції. Вони впевнені: безпідставно забирати телефони не мають право і поліцейські.

Вони також наголосили, вилучення мобільного телефону та передання його співробітникам ТЦК є абсолютно неправомірними.

"Працівники поліції також безпідставно не можуть забрати у вас телефон. Суто теоретично випадки огляду вашого телефону можливі в межах Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану (Порядок Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 за № 1456). Знову ж таки, є чіткі підстави попросити вас надати для огляду ваш телефон, і ви маєте надавати відповідний телефон для огляду самостійно. Просто так, без належних на те підстав ваш телефон працівники поліції також забрати не можуть", — пояснює Дмитро Лазебний.

А дії співробітника поліції щодо вилучення мобільного телефону та передання його співробітникам ТЦК також є абсолютно неправомірними.

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Нагадаємо, ми повідомляли, що офіцер ЗСУ пояснив українцям, коли ТЦК порушують закон при врученні повістки.

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