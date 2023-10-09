У Чернівцях на очах у поліції побили чоловіка у ТЦК: реакція військкомату

Побиття чоловіка у приміщенні ТЦК. Фото: скриншот

Представники ТЦК міста Чернівці та патрульна поліція залучили злочинця, який жорстоко поводився із військовозобов'язаними у спробі змусити їх підписати згоду на мобілізацію. При цьому у Чернівецькому обласному ТЦК та СП зазначили, що зараз проходить службова перевірка з метою встановлення обставин події.

Відповідне відео розміщено у соцмережах.

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У відеозаписі показано, як співробітники патрульної служби та персонал ТЦК доставляють чоловіка у наручниках до державного закладу, що підтверджується табличкою "черговий".

Далі на відео з'являється людина, одягнена у цивільне. Поруч стоять два патрульні. У цей момент людина в цивільному завдає удару головою по обличчю затриманого чоловіка. Співробітники поліції не роблять спроб зупинити агресора та утримують затриманого.

Потім у кадрі з'являються співробітники ТЦК. Один із військовослужбовців також завдає ударів руками затриманому. Патрульні спостерігають за тим, що відбувається, а нападник знову продовжує побиття, тоді як поліцейські бездіяльно стежать за ситуацією.

Після побиття черговий пропонує затриманому підписати документи. Коли чоловік намагається щось обговорити, до нього підходить військовий та завдає ще ударів.

Реакція Чернівецького обласного ТЦК та СП

У Чернівецькому обласному ТЦК і СП повідомили, що у зв'язку з інцидентом ведеться кримінальне провадження.

У світлі розповсюдження відеозапису та наявності кримінальної справи зараз здійснюється внутрішнє розслідування з метою з'ясування деталей інциденту.

"Керівництво Чернівецького обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України та проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців та працівників ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Тернополі стався скандальний інцидент: військового не пустили до місцевого кафе через його військову форму. Охоронець обґрунтував це наявністю дрес-коду в барі, невідповідність якому була викликана камуфляжним одягом військового.