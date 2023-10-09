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В Черновцах на глазах у полиции избили мужчину в ТЦК: реакция военкомата

9 октября 2023 15:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Черновцах на глазах у полиции избили мужчину в ТЦК: реакция военкомата
Избиение мужчины в помещении ТЦК. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представители ТЦК города Черновцы и патрульная полиция привлекли преступника, который жестоко обращался с военнообязанными в попытке заставить их подписать согласие на мобилизацию. При этом, в Черновицком областном ТЦК и СП указали, что сейчас проходит служебная проверка в целях установления обстоятельств происшествия. 

Соответствующее видео размещено в соцсетях.

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В видеозаписи показано, как сотрудники патрульной службы и персонал ТЦК доставляют мужчину в наручниках в государственное заведение, что подтверждается табличкой "дежурная". 

Далее на видео появляется человек, одетый в гражданское. Рядом стоят два патрульных. В этот момент человек в гражданском наносит удар головой по лицу задержанного мужчины. Сотрудники полиции не предпринимают попыток остановить агрессора и удерживают задержанного.

Затем на кадрах появляются сотрудники ТЦК. Один из военнослужащих также наносит удары руками по задержанному. Патрульные наблюдают за происходящим, а нападающий вновь продолжает избиение, в то время как полицейские бездеятельно следят за ситуацией.

После избиения дежурный предлагает задержанному подписать документы. Когда мужчина пытается что-то обсудить, к нему подходит военный и наносит еще удары. 

Реакция Черновицкого областного ТЦК и СП

В Черновицком областном ТЦК и СП сообщили, что в связи с инцидентом ведется уголовное производство.

В свете распространения видеозаписи и наличия уголовного дела, в настоящее время осуществляется внутреннее расследование с целью выяснения деталей инцидента. 

"Руководство Черновицкого областного ТЦК и СП категорически осуждает какие-либо проявления нарушения действующего законодательства Украины и проводит решительные меры по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе произошел скандальный инцидент: военного не пустили в местное кафе из-за его военной формы. Охранник обосновал это наличием дресс-кода в баре, несоответствие которому было вызвано камуфляжной одеждой военного.

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