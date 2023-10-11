Работники ТЦК отбирают телефон и личные вещи — юристы посоветовали, что делать

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и дальше получают повестки, по которым должны явиться в территориальные центры комплектования в указанную в документе дату и время. Однако бывают случаи, когда действия сотрудников ТЦК и СП выходят за пределы, нарушая права граждан.

Имеют ли право работники территориальных центров изымать телефоны и личные вещи у военнообязанных и что делать украинцам в таких случаях, рассказали украинские правозащитники в интервью изданию "Фокус".

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Как подчеркивают юристы, сотрудники ТЦК не имеют такого права согласно действующему законодательству. Даже военные и полицейские, стоящие на блокпостах, не уполномочены.

"На данный момент не существует нормативного акта, который разрешал бы сотрудникам ТЦК и СП изъятие каких-либо вещей лиц на улице, других общественных местах, дома. Единственное исключение составляет проверка документов лица и поверхностный осмотр его транспортного средства на блокпостах. Следует отметить, что даже на блокпостах военные, полиция не имеют права изымать какие-либо личные вещи, не содержащие явных признаков преступления", — отметил адвокат, юрист судебной практики ЮКК "Де-Юре" Юрий Сергиенко.

Сергиенко рассказывает, что случается, что сотрудники ТЦК на улице, или в помещении ТЦК предлагают лицу сдать телефоны, и лицо добровольно сдает свой телефон и другие вещи.

"Разъясняем, что это делать лицо не обязано и в дальнейшем будет крайне тяжело доказать, что оно действовало по принуждению", — сообщил адвокат.

В свою очередь адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный подчеркнул, что если военнообязанный не хочет отдавать или сдавать свой телефон, он может этого не делать.

"Все зависит от вашего желания, принудительно у вас изъять телефон не могут", — подчеркнул правовед.

Адвокаты также дали комментарий по изъятию телефона и личных вещей представителем полиции. Они уверены: безосновательно забирать телефоны не имеют права и полицейские.

Они также подчеркнули, что изъятие мобильного телефона и передача его сотрудникам ТЦК абсолютно неправомерны.

"Работники полиции также безосновательно не могут забрать у вас телефон. Чисто теоретически случаи осмотра вашего телефона возможны в пределах Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения (Порядок утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2021 № 1456.) Опять же, есть четкие основания попросить вас предоставить для осмотра ваш телефон, и вы должны предоставлять соответствующий телефон для осмотра самостоятельно. Телефон сотрудники полиции также забрать не могут", — объясняет Дмитрий Лазебный.

А действия сотрудника полиции по изъятию мобильного телефона и передаче его сотрудникам ТЦК также абсолютно неправомерны.

Ранее мы писали, какие документы украинцы могут потребовать у работников ТЦК и полиции.

Напомним, мы сообщали, что офицер ВСУ объяснил украинцам, когда ТЦК нарушают закон при вручении повестки.

Также мы рассказывали, можно ли принудительно доставлять в ТЦК задержанных за незаконное пересечение границы.