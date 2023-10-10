Мобілізація в Україні — які документи можна вимагати у працівників ТЦК

Які документи повинні бути у працівників ТЦК: українці мають право вимагати
Під час дії воєнного стану кожен українець незалежно від віку та статі зобов'язаний носити з собою документи, за якими можна ідентифікувати особу. Разом із тим перевіряти документи можуть не лише у цивільних громадян, а й у військовослужбовців, зокрема працівників ТЦК та СП, які займаються врученням повісток військовозобов'язаним, адже не у всіх є такі повноваження.
У цьому матеріалі ви дізнаєтеся:
- хто може перевіряти документи у цивільних та військовозобов'язаних;
- які документи громадяни мають право вимагати пред'явити поліцейських;
- які документи повинні показати на вимогу громадян представники ТЦК;
- хто має повноваження вручати повістку.
Хто може перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов'язаних
Як наголосили представники Мінюсту, працівники ТЦК та СП не мають такого права, Саме тому на практиці вони патрулюють спільно з представниками Нацполіції й вручають повістки військовозобов'язаним чоловікам.
У всіх цивільних громадян, включаючи військовозобов'язаних чоловіків перевіряти документи уповноважені виключно представники:
- Національної поліції України;
- Служби безпеки України;
- Національної Гвардії України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної міграційної служби України;
- Державної митної служби України;
- Збройних сил України.
Які документи повинні мати представники поліції
За п. 5 Постанови КМУ № 1456, поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 ЗУ "Про Національну поліцію", звертаючись до особи для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:
- назвати своє прізвище, посаду, службове звання;
- пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;
- дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;
- назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.
Важливо: поліцейський не зобов’язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у своїх руках.
Які документи можна вимагати у працівників ТЦК
Постанова №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" закріпляє права та обов’язки працівників ТЦК. Відповідно до одного з пунктів Положення громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.
Таким чином уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця зобов’язані пред’явити:
- наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);
- службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;
- наказ або розпорядження ТЦК яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;
- назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.
Хто має право вручити повістку
Повістку необов’язково має вручати працівник ТЦК та СП. Вона може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством.
Таким чином повістку можуть вручати:
- представники органу СБУ;
- представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
- представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
- керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;
- управителі багатоквартирних будинків.
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