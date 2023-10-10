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Які документи повинні бути у працівників ТЦК: українці мають право вимагати

10 жовтня 2023 06:20
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — які документи можна вимагати у працівників ТЦК
Мешканцям Сумщини вручають повістки на вулиці. Фото: "Суспільне Суми"
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Під час дії воєнного стану кожен українець незалежно від віку та статі зобов'язаний носити з собою документи, за якими можна ідентифікувати особу. Разом із тим перевіряти документи можуть не лише у цивільних громадян, а й у військовослужбовців, зокрема працівників ТЦК та СП, які займаються врученням повісток військовозобов'язаним, адже не у всіх є такі повноваження. 

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся: 

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Хто може перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов'язаних 

Як наголосили представники Мінюсту, працівники ТЦК та СП не мають такого права, Саме тому на практиці вони патрулюють спільно з представниками Нацполіції й вручають повістки військовозобов'язаним чоловікам. 

У всіх цивільних громадян, включаючи військовозобов'язаних чоловіків перевіряти документи уповноважені виключно представники: 

  • Національної поліції України;
  • Служби безпеки України;
  • Національної Гвардії України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Державної міграційної служби України;
  • Державної митної служби України;
  • Збройних сил України. 

Які документи повинні мати представники поліції 

За п. 5 Постанови КМУ № 1456, поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 ЗУ "Про Національну поліцію", звертаючись до особи для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:

  • назвати своє прізвище, посаду, службове звання;
  • пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;
  • дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;
  • назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Важливо: поліцейський не зобов’язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у своїх руках.

Які документи можна вимагати у працівників ТЦК

Постанова №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" закріпляє права та обов’язки працівників ТЦК. Відповідно до одного з пунктів Положення громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.

Таким чином уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця зобов’язані пред’явити:

  • наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);
  • службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;
  • наказ або розпорядження ТЦК яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;
  • назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Хто має право вручити повістку

Повістку необов’язково має вручати працівник ТЦК та СП. Вона може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством. 

Таким чином повістку можуть вручати:

  • представники органу СБУ;
  • представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
  • представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
  • керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;
  • управителі багатоквартирних будинків.

Раніше ми повідомляли, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки для оновлення даних та що необхідно брати з собою до ТЦК. 

Нагадаємо, ми писали, чи можуть водії за кермом уникнути вручення повістки.

Також ми розповідали, що офіцер ЗСУ пояснив українцям, коли ТЦК порушують закон при врученні повістки.

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