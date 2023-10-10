Мобілізація в Україні — які документи можна вимагати у працівників ТЦК

Мешканцям Сумщини вручають повістки на вулиці. Фото: "Суспільне Суми"

Під час дії воєнного стану кожен українець незалежно від віку та статі зобов'язаний носити з собою документи, за якими можна ідентифікувати особу. Разом із тим перевіряти документи можуть не лише у цивільних громадян, а й у військовослужбовців, зокрема працівників ТЦК та СП, які займаються врученням повісток військовозобов'язаним, адже не у всіх є такі повноваження.

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Як наголосили представники Мінюсту, працівники ТЦК та СП не мають такого права, Саме тому на практиці вони патрулюють спільно з представниками Нацполіції й вручають повістки військовозобов'язаним чоловікам.

У всіх цивільних громадян, включаючи військовозобов'язаних чоловіків перевіряти документи уповноважені виключно представники:

Національної поліції України;

Служби безпеки України;

Національної Гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Державної міграційної служби України;

Державної митної служби України;

Збройних сил України.

За п. 5 Постанови КМУ № 1456, поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 ЗУ "Про Національну поліцію", звертаючись до особи для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:

назвати своє прізвище, посаду, службове звання;

пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;

дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;

назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Важливо: поліцейський не зобов’язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у своїх руках.

Постанова №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" закріпляє права та обов’язки працівників ТЦК. Відповідно до одного з пунктів Положення громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.

Таким чином уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця зобов’язані пред’явити:

наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);

службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;

наказ або розпорядження ТЦК яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;

назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Повістку необов’язково має вручати працівник ТЦК та СП. Вона може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством.

Таким чином повістку можуть вручати:

представники органу СБУ;

представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

управителі багатоквартирних будинків.

Раніше ми повідомляли, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки для оновлення даних та що необхідно брати з собою до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть водії за кермом уникнути вручення повістки.

Також ми розповідали, що офіцер ЗСУ пояснив українцям, коли ТЦК порушують закон при врученні повістки.