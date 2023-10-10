Мобилизация в Украине — какие документы можно требовать у работников ТЦК

Жителям Сумщины вручают повестки на улице. Фото: "Суспильне Сумы"

Во время действия военного положения каждый украинец, независимо от возраста и пола, обязан носить с собой документы, по которым можно идентифицировать личность. Вместе с тем проверять документы могут не только у гражданских, но и у военнослужащих, в частности, работников ТЦК и СП, занимающихся вручением повесток военнообязанным, ведь не у всех есть такие полномочия.

В этом материале вы узнаете:

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Как отметили представители Минюста, работники ТЦК и СП не имеют такого права. Именно поэтому на практике они патрулируют совместно с представителями Нацполиции и вручают повестки военнообязанным мужчинам.

У всех граждан, включая военнообязанных мужчин, проверять документы уполномоченные исключительно представители:

Национальной полиции Украины;

Службы безопасности Украины;

Национальной Гвардии Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной миграционной службы Украины;

Государственной таможенной службы Украины;

Вооруженных Сил Украины.

Согласно п. 5 Постановления КМУ № 1456, полицейские и работники ТЦК должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия проверяющего лица.

Согласно ч. 3 ст. 18 ЗУ "О Национальной полиции", обращаясь к лицу для проверки документов, полицейский обязан:

назвать свою фамилию, должность, служебное звание;

предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;

дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;

назвать основание определенное в п. 7 Порядка проверки.

Важно: полицейский не обязан передавать лицу свое удостоверение, а должен держать его в своих руках.

Постановление №154 от 23 февраля 2022 г. "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки" закрепляет права и обязанности работников ТЦК. Согласно одному из пунктов Положения, граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Таким образом, уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки по требованию украинца обязаны предъявить:

приказ коменданта по поводу проверки документов (или копию);

служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что они именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

приказ или распоряжение ТЦК которым указанные лица уполномочены на вручение повесток;

назвать основание определенное в п. 7 Порядка проверки.

Повестку необязательно должен вручать работник ТЦК и СП. Она может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.

Таким образом, повестку могут вручать:

представители органа СБУ;

представители подразделения Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

Ранее мы сообщали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Напомним, мы писали, могут ли водители за рулем избежать вручения повестки.

Также мы рассказывали, что офицер ВСУ объяснил украинцам, когда ТЦК нарушают закон при вручении повестки.