Які переваги служби в ЗСУ за контрактом — що відомо про зарплату і пільги

Підписувати чи ні? Українцям пояснили, чому варто йти в ЗСУ за контрактом
В Україні вже понад 600 днів триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Також українці мають змогу добровільно вступити в лави ЗСУ, підписавши контракт.
Які саме переваги має військова служба за контрактом у Збройних Силах України, розповів представник Дніпровського РТЦК та СП Володимир Нитченко під час брифінгу в Military Media Center.
Яку зарплатню отримують контрактники
При укладанні контракту особа отримуватиме таке грошове забезпечення:
- 21-27 тис. грн — при підписанні першого контракту;
- від 21 тис. грн — на першому році служби для осіб рядового складу;
- 100 тис. грн — додаткова грошова винагорода на період воєнного стану особам, які беруть участь у бойових діях.
Крім того, передбачена компенсація за піднайом житла, якщо військовослужбовець служить в іншому місті. Сума компенсації становить від 1900 до 5700 грн.
Яке медичне забезпечення гарантують особам, які підписали контракт із ЗСУ
Контрактники мають право на:
- безкоштовне санаторно-курортне лікування (для військових, та членів їх родин);
- безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я;
- фінансову компенсацію за поранення внаслідок участі в бойових діях.
Які соціальні гарантії мають військові-контрактники
Державою передбачено таке:
- постановка на квартирний облік з можливістю подальшого отримання службового та постійного житла коштом держави;
- можливість навчатися у вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти під час проходження військової служби як в Україні, так і за кордоном;
- щорічна відпустка зі збереженням грошового забезпечення;
- фінансова компенсація за поранення внаслідок участі в бойових діях.
Раніше ми розповідали, скільки служити в ЗСУ під час воєнного стану.
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