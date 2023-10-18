Які переваги служби в ЗСУ за контрактом — що відомо про зарплату і пільги

Військовозобов'язаний в Одесі підписує контракт на проходження військової служби в ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

В Україні вже понад 600 днів триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Також українці мають змогу добровільно вступити в лави ЗСУ, підписавши контракт.

Які саме переваги має військова служба за контрактом у Збройних Силах України, розповів представник Дніпровського РТЦК та СП Володимир Нитченко під час брифінгу в Military Media Center.

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Яку зарплатню отримують контрактники

При укладанні контракту особа отримуватиме таке грошове забезпечення:

21-27 тис. грн — при підписанні першого контракту;

від 21 тис. грн — на першому році служби для осіб рядового складу;

100 тис. грн — додаткова грошова винагорода на період воєнного стану особам, які беруть участь у бойових діях.

Крім того, передбачена компенсація за піднайом житла, якщо військовослужбовець служить в іншому місті. Сума компенсації становить від 1900 до 5700 грн.

Новобранці стрілецької бригади на Рівненщині присягнули на вірність українському народові, березень 2023 рік. Фото: АрміяInform

Яке медичне забезпечення гарантують особам, які підписали контракт із ЗСУ

Контрактники мають право на:

безкоштовне санаторно-курортне лікування (для військових, та членів їх родин);

безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я;

фінансову компенсацію за поранення внаслідок участі в бойових діях.

Які соціальні гарантії мають військові-контрактники

Державою передбачено таке:

постановка на квартирний облік з можливістю подальшого отримання службового та постійного житла коштом держави;

можливість навчатися у вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти під час проходження військової служби як в Україні, так і за кордоном;

щорічна відпустка зі збереженням грошового забезпечення;

фінансова компенсація за поранення внаслідок участі в бойових діях.

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