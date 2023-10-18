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Підписувати чи ні? Українцям пояснили, чому варто йти в ЗСУ за контрактом

18 жовтня 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Які переваги служби в ЗСУ за контрактом — що відомо про зарплату і пільги
Військовозобов'язаний в Одесі підписує контракт на проходження військової служби в ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні вже понад 600 днів триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Також українці мають змогу добровільно вступити в лави ЗСУ, підписавши контракт. 

Які саме переваги має військова служба за контрактом у Збройних Силах України, розповів представник Дніпровського РТЦК та СП Володимир Нитченко під час брифінгу в Military Media Center. 

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Яку зарплатню отримують контрактники 

При укладанні контракту особа отримуватиме таке грошове забезпечення:

  • 21-27 тис. грн — при підписанні першого контракту;
  • від 21 тис. грн — на першому році служби для осіб рядового складу;
  • 100 тис. грн — додаткова грошова винагорода на період воєнного стану особам, які беруть участь у бойових діях.

Крім того, передбачена компенсація за піднайом житла, якщо військовослужбовець служить в іншому місті. Сума компенсації становить від 1900 до 5700 грн. 

 

Яку зарплатню отримують контрактники в ЗСУ
Новобранці стрілецької бригади на Рівненщині присягнули на вірність українському народові, березень 2023 рік. Фото: АрміяInform

Яке медичне забезпечення гарантують особам, які підписали контракт із ЗСУ

Контрактники мають право на: 

  • безкоштовне санаторно-курортне лікування (для військових, та членів їх родин);
  • безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я;
  • фінансову компенсацію за поранення внаслідок участі в бойових діях.

Які соціальні гарантії мають військові-контрактники

Державою передбачено таке:

  • постановка на квартирний облік з можливістю подальшого отримання службового та постійного житла коштом держави;
  • можливість навчатися у вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти під час проходження військової служби як в Україні, так і за кордоном;
  • щорічна відпустка зі збереженням грошового забезпечення;
  • фінансова компенсація за поранення внаслідок участі в бойових діях.

 

Раніше ми розповідали, скільки служити в ЗСУ під час воєнного стану.

Нагадаємо, ми писали, які виплати передбачені добровольцям під час війни. 

Також ми повідомляли, хто з мобілізованих українців може обирати місце служби.

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