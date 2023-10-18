Какие преимущества службы в ВСУ по контракту — что известно о зарплате и льготах

Подписывать или нет? Украинцам объяснили, почему следует идти в ВСУ по контракту
В Украине уже более 600 дней продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу. Также украинцы могут добровольно вступить в ряды ВСУ, подписав контракт.
Какие преимущества имеет военная служба по контракту в Вооруженных Силах Украины, рассказал представитель Днепровского РТЦК и СП Владимир Нитченко во время брифинга в Military Media Center.
Какую зарплату получают контрактники
При заключении контракта лицо будет получать следующее денежное довольствие:
- 21-27 тыс. грн — при подписании первого контракта;
- от 21 тыс. грн — на первом году службы для лиц рядового состава;
- 100 тыс. грн — дополнительное денежное вознаграждение на период военного положения лицам, участвующим в боевых действиях.
Кроме того, предусмотрена компенсация по поднаему жилья, если военнослужащий служит в другом городе. Сумма компенсации составляет от 1900 до 5700 грн.
Какое медицинское обеспечение гарантируют лицам, подписавшим контракт с ВСУ
Контрактники имеют право на:
- бесплатное санаторно-курортное лечение (для военных и членов их семей);
- бесплатную квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;
- финансовую компенсацию за ранение в результате участия в боевых действиях.
Какие социальные гарантии имеют военные-контрактники
Государством предусмотрено следующее:
- постановка на квартирный учет с возможностью дальнейшего получения служебного и постоянного жилья за счет государства;
- возможность учиться в высших учебных заведениях с целью получения высшего образования во время прохождения военной службы как в Украине, так и за рубежом;
- ежегодный отпуск с сохранением денежного довольствия;
- финансовая компенсация за ранение в результате участия в боевых действиях.
Раньше мы рассказывали, сколько служить в ВСУ во время военного положения.
Напомним, мы писали, какие выплаты предусмотрены добровольцам во время войны.
Также мы сообщали, кто из мобилизованных украинцев может выбирать место службы.
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