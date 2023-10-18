Какие преимущества службы в ВСУ по контракту — что известно о зарплате и льготах

Военнообязанный в Одессе подписывает контракт на прохождение военной службы в ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

В Украине уже более 600 дней продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу. Также украинцы могут добровольно вступить в ряды ВСУ, подписав контракт.

Какие преимущества имеет военная служба по контракту в Вооруженных Силах Украины, рассказал представитель Днепровского РТЦК и СП Владимир Нитченко во время брифинга в Military Media Center.

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Какую зарплату получают контрактники

При заключении контракта лицо будет получать следующее денежное довольствие:

21-27 тыс. грн — при подписании первого контракта;

от 21 тыс. грн — на первом году службы для лиц рядового состава;

100 тыс. грн — дополнительное денежное вознаграждение на период военного положения лицам, участвующим в боевых действиях.

Кроме того, предусмотрена компенсация по поднаему жилья, если военнослужащий служит в другом городе. Сумма компенсации составляет от 1900 до 5700 грн.

Новобранцы стрелковой бригады в Ровенской области присягнули на верность украинскому народу, март 2023 год. Фото: АрмияInform

Какое медицинское обеспечение гарантируют лицам, подписавшим контракт с ВСУ

Контрактники имеют право на:

бесплатное санаторно-курортное лечение (для военных и членов их семей);

бесплатную квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;

финансовую компенсацию за ранение в результате участия в боевых действиях.

Какие социальные гарантии имеют военные-контрактники

Государством предусмотрено следующее:

постановка на квартирный учет с возможностью дальнейшего получения служебного и постоянного жилья за счет государства;

возможность учиться в высших учебных заведениях с целью получения высшего образования во время прохождения военной службы как в Украине, так и за рубежом;

ежегодный отпуск с сохранением денежного довольствия;

финансовая компенсация за ранение в результате участия в боевых действиях.

Раньше мы рассказывали, сколько служить в ВСУ во время военного положения.

Напомним, мы писали, какие выплаты предусмотрены добровольцам во время войны.

Также мы сообщали, кто из мобилизованных украинцев может выбирать место службы.