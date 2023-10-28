Мобилизация в ноябре 2023 года — кого из украинцев точно не заберут в ВСУ

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧОТЦК и СП

Даже во время действия всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине уже второй год, есть категории мужчин, имеющих право на отсрочку от военной службы. Таких граждан не имеют права призывать на военную службу. Они могут вступить в ряды ВСУ исключительно по собственному желанию.

Это предусмотрено ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Рассказываем, кто из мужчин получит право на отсрочку в ноябре 2023 года.

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В соответствии с установленными нормами в ноябре текущего года не могут мобилизовать:

мужчин от 18 до 25 лет, имеющих статус призывников;

народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работников органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны, Вооруженных Сил, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны;

забронированных на период мобилизации за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями;

многодетных родителей;

родителей-одиночек;

непригодных по состоянию здоровья;

тех, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной медкомиссии);

лиц с инвалидностью I-III групп;

граждан, которые недавно перенесли операцию или имеют значительные деформации костей;

лиц непригодных по возрасту (не достигших 18 лет или старше 60 лет);

лиц, являющихся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц;

мужчин и женщин, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;

лиц, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и названых родителей;

лиц, ухаживающих за родными с тяжелыми болезнями/инвалидностью I-II групп и нуждающихся в постоянном уходе;

лиц, отбывающих наказание за тяжкие преступления или уже отбывшие их;

мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;

лиц, лишившихся близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие);

учащиеся и студенты, получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование;

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Важно: этот список нельзя считать исчерпывающим, ведь он не включает все категории и особенности случаев тех, кто освобождается от мобилизации в соответствии со ст. 23 вышеупомянутого закона.

Также добавим, что мобилизация в Украине продлится до 15 ноября 2023 года. Военное положение украинский парламент продолжал уже восемь раз с начала полномасштабной войны.

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