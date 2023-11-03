Проходження ВЛК — українцям розповіли про нову послугу, яка вже доступна

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: Facebook/ООТЦК та СП

Кожен військовозобов'язаний українець перед тим як бути мобілізованим до лав ЗСУ має обов'язково пройти військово-лікарську комісію. Саме вона визначає, чи придатна особа або ж стан здоров'я не дозволяє нести військову службу. Якщо раніше громадяни стояли у довгих чергах до лікарів, то зараз система змінена завдяки новій послузі.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, у військових поліклініках вже запрацювала електронна черга, тож військовозобов’язані можуть онлайн записатися на проходження ВЛК.

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Як записатися на ВЛК

У відомстві зазначили, що відтепер записатися на проходження ВЛК та до профільних лікарів можна на конкретну дату та час двома способами:

віддалено у начальника медичної служби ("начмеда");

безпосередньо в реєстратурі медичного закладу.

"Протягом останнього місяця майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь. Наразі сервіс запрацював у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК (без госпіталізації), а найактивніше "єЧергою" користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці", — заявили в Міністерстві оборони.

Військово-лікарська комісія в Україні. Фото: zoda.gov.ua

Не треба приїздити до поліклініки заздалегідь та стояти у чергах

Головна перевага можливості запису на ВЛК онлайн — тепер військовозобов’язаному вже не треба приїздити зранку в поліклініку та чекати на прийом лікаря протягом всього дня, гаючи на це багато часу.

Також, орієнтуючись по кількості записів, працівники поліклінік аналізують завантаженість та дефіцит лікарів певних спеціальностей. У разі потреби, вони шукатимуть додаткових медпрацівників серед мобілізованих та цивільних медиків.

"єЧерга" для військовослужбовців

Доступ до "єЧерги" вже отримали всі начальники медичних частин. Щоб військовослужбовці мали доступ записуватися за електронною чергою, начальнику медичної служби варто виконати наступні дії:

особисто звернутися до закладу охорони здоров’я, у підпорядкуванні якого перебуває підрозділ;

отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації;

згодом для "начмеда" відкриють спеціальний електронний кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на медкомісію та на прийом до вузьких спеціалістів.

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