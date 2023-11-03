Прохождение ВВК — украинцам рассказали о новой услуге, которая уже доступна

Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: Facebook/ООТЦК и СП

Каждый военнообязанный украинец перед тем как быть мобилизованным в ряды ВСУ должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию. Именно она определяет, пригодно ли лицо или состояние здоровья не позволяет нести военную службу. Если раньше граждане стояли в длинных очередях к врачам, то сейчас система изменена благодаря новой услуге.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в военных поликлиниках уже заработала электронная очередь, поэтому военнообязанные могут онлайн записаться на прохождение ВВК.

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В ведомстве отметили, что теперь записаться на прохождение ВВК и к профильным врачам можно на конкретную дату и время двумя способами:

удаленно у начальника медицинской службы ("начмеда");

непосредственно в регистратуре медицинского учреждения.

"В течение последнего месяца почти половина пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВВК удаленно и заранее. В настоящее время сервис заработал во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВВК (без госпитализации), а наиболее активно "єЧерга" пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице", — заявили в Министерстве обороны.

Военно-врачебная комиссия в Украине. Фото: zoda.gov.ua

Не нужно приезжать в поликлинику заранее и стоять в очередях

Главное преимущество возможности записи на ВВК онлайн — теперь военнообязанному уже не нужно приезжать утром в поликлинику и ждать приема врача в течение всего дня, тратя на это много времени.

Также, ориентируясь по количеству записей, сотрудники поликлиник анализируют загруженность и дефицит врачей определенных специальностей. В случае необходимости они будут искать дополнительных медработников среди мобилизованных и гражданских медиков.

"єЧерга" для военнослужащих

Доступ к "єЧерга" уже получили все начальники медицинских частей. Чтобы военнослужащие имели доступ записываться в электронную очередь, начальнику медицинской службы следует выполнить следующие действия:

лично обратиться в заведение здравоохранения, в ведении которого находится подразделение;

получить от поликлиники инструкцию по дальнейшей регистрации;

в дальнейшем для "начмеда" откроют специальный электронный кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на медкомиссию и прием к узким специалистам.

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