Прохождение ВВК — украинцам рассказали о новой услуге, которая уже доступна

Прохождение ВВК 2023 — какая новая услуга уже доступна украинцам
Каждый военнообязанный украинец перед тем как быть мобилизованным в ряды ВСУ должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию. Именно она определяет, пригодно ли лицо или состояние здоровья не позволяет нести военную службу. Если раньше граждане стояли в длинных очередях к врачам, то сейчас система изменена благодаря новой услуге.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в военных поликлиниках уже заработала электронная очередь, поэтому военнообязанные могут онлайн записаться на прохождение ВВК.
Как записаться на ВВК
В ведомстве отметили, что теперь записаться на прохождение ВВК и к профильным врачам можно на конкретную дату и время двумя способами:
- удаленно у начальника медицинской службы ("начмеда");
- непосредственно в регистратуре медицинского учреждения.
"В течение последнего месяца почти половина пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВВК удаленно и заранее. В настоящее время сервис заработал во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВВК (без госпитализации), а наиболее активно "єЧерга" пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице", — заявили в Министерстве обороны.
Не нужно приезжать в поликлинику заранее и стоять в очередях
Главное преимущество возможности записи на ВВК онлайн — теперь военнообязанному уже не нужно приезжать утром в поликлинику и ждать приема врача в течение всего дня, тратя на это много времени.
Также, ориентируясь по количеству записей, сотрудники поликлиник анализируют загруженность и дефицит врачей определенных специальностей. В случае необходимости они будут искать дополнительных медработников среди мобилизованных и гражданских медиков.
"єЧерга" для военнослужащих
Доступ к "єЧерга" уже получили все начальники медицинских частей. Чтобы военнослужащие имели доступ записываться в электронную очередь, начальнику медицинской службы следует выполнить следующие действия:
- лично обратиться в заведение здравоохранения, в ведении которого находится подразделение;
- получить от поликлиники инструкцию по дальнейшей регистрации;
- в дальнейшем для "начмеда" откроют специальный электронный кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на медкомиссию и прием к узким специалистам.
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