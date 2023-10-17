Мобілізували хворого до ЗСУ — як оскаржити рішення, які документи потрібні

Український військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: google.com

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки, після чого їх можуть направити на проходження військово-лікарської комісії. Саме вона визначає придатність людини до військової служби. Проте, трапляються випадки, коли через помилковий висновок ВЛК, до лав ЗСУ мобілізують хворого.

Як діяти у такому випадку українцям, куди звертатися та які документи потрібні для оскарження рішення медичної комісії, розповіла юристка Анастасія Цибулько у коментарі РБК-Україна.

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Коли рішення ВЛК можна оскаржити

Правозахисниця підкреслює, що військова медкомісія немає права визнавати придатним чоловіка, який має одну з хвороб, визначених Наказом № 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

"Тимчасова непридатність або обмежена придатність у таких випадках визначається ВЛК індивідуально", — пояснює Цибулько.

Коли військовозобов'язані не згодні з висновками щодо їхнього стану здоров’я, варто не зволікати й оскаржувати рішення. Інакше можна постраждати від чужої некомпетентності, упередженості чи перевищення меж повноважень, підкреслює юристка.

Зазначимо, перелік підстав для оскарження рішення ВЛК не може бути вичерпним. Зокрема, законними причинами можуть бути наступні:

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;

наявність або відсутність захворювання були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувало таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Як оскаржити рішення ВЛК за допомогою адвоката. Фото: google.com

Які потрібні документи для оскарження рішення ВЛК

Спеціалістка наголосила, що військовозобов'язаному слід в першу чергу підготувати папери, які будуть свідчити про необ’єктивність висновку ВЛК щодо стану здоров’я.

Такими можуть бути:

медичні довідки;

копії документів з історією хвороб;

висновки лікарів (державної лікарні) щодо наявності певних хвороб, які можуть суттєво вплинути на несення служби або взагалі на неможливість виконання своїх службових обов’язків.

Куди звертатися для оскарження рішення ВЛК

Якщо особа не згодна з рішенням, вона має перш за все подати заяву на перегляд рішення медкомісії до вищого керівництва ВЛК або ЦВЛК. Щоб скласти правильну заяву, варто скористатися послугами військового адвоката або військового юриста.

У заяві необхідно зазначити всі наявні обставини справи:

надати чітке пояснення з чим саме ви не погоджуєтеся;

надати підтвердження цієї інформації: медичні документи та попереднє рішення комісії, лікарські висновки, дослідження, виписки з історії хвороби або будь-які інші лабораторні аналізи, які можуть підтвердити реальний стан вашого здоров’я.

За результатом розгляду вашої скарги військовозобов'язаного можуть направити на контрольне лікарське обстеження до ВЛК вищого рівня (тобто до тієї, куди ви подавали скаргу).

За результатом проходження цієї ВЛК нададуть новий висновок про стан вашого здоров’я, який і буде братися до уваги центрами комплектування.

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства (та 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення). Проте юристи радять спочатку скористатися першим варіантом.

Важливо розуміти, що подача позову повинна відбуватися за вимогами КАСУ, що без допомоги адвоката зробити не просто.

Важливо: якщо обрати одразу другий спосіб, то скористатися першим вже не вийде.

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

Які надаються терміни оскарження рішення ВЛК

Строк для звернення до суду для оскарження висновків ВЛК становить:

шість місяців з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку;

з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку; три місяці, якщо такий висновок оскаржувався у вищій ВЛК, з дня отримання висновку такої вищої ВЛК за результатами розгляду відповідного звернення.

Якщо хворого мобілізували до ЗСУ: порядок дій

Як пояснила Цибулько, у разі якщо хворого військовозобов’язаного все ж таки мобілізували до лав ЗСУ і його стан здоров’я значно погіршився, він має право на звільнення за станом здоров’я.

Для цього знову ж таки необхідно пройти ВЛК й отримати висновок про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

"Якщо хворого призвали до лав ЗСУ без врахування належних довідок про хворобу або без проведення медичного огляду, то необхідно вимагати проведення нового огляду, щоб отримати можливість звільнитися із ЗСУ за станом здоров’я", — пояснює юристка.

Зокрема, таке оскарження передбачає:

Подання рапорту безпосередньому командиру з обґрунтуванням наявних проблем зі здоров’ям; Отримання направлення на проходження ВЛК; Підготовка всіх медичних документів, які підтверджують наявні проблеми зі здоров’ям; Проходження ВЛК та отримання висновку; ВЛК надсилає висновок у військову частину, яка приймає рішення про звільнення за станом здоров’я.

Правознавиця наголосила, що особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до ст. 80 ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

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