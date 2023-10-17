Мобилизовали больного в ВСУ — как обжаловать решение, какие документы нужны

Украинский военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: google.com

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам вручают повестки, после чего их могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии. Именно она определяет пригодность человека к военной службе. Однако бывают случаи, когда из-за ошибочного вывода ВВК в ряды ВСУ мобилизуют больного.

Как действовать в таком случае украинцам, куда обращаться и какие документы нужны для обжалования решения медицинской комиссии, рассказала юрист Анастасия Цыбулько в комментарии РБК-Украина.

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Когда решение ВВК можно обжаловать

Правозащитница подчеркивает, что военная медкомиссия не имеет права признавать годным мужчину, имеющего одну из болезней, определенных Приказом № 402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

"Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется ВВК индивидуально", — объясняет Цыбулько.

Когда военнообязанные не согласны с выводами их состояния здоровья, следует не медлить и оспаривать решение. Иначе можно пострадать от чужой некомпетентности, предвзятости или превышения пределов полномочий, подчеркивает юрист.

Отметим, список оснований для обжалования решения ВВК не может быть исчерпывающим. В частности, законными причинами могут быть следующие:

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;

наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

определяя ограниченную пригодность лица, ВВК не индивидуализировало такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Как обжаловать решение ВВК с помощью адвоката Фото: google.com

Какие нужны документы для обжалования решения ВВК

Специалист подчеркнула, что военнообязанному следует в первую очередь подготовить бумаги, которые будут свидетельствовать о необъективности вывода ВВК о состоянии здоровья.

Такими могут быть:

медицинские справки;

копии документов с историей болезней;

выводы врачей (государственной больницы) относительно наличия определенных болезней, которые могут существенно повлиять на несение службы или вообще невозможность выполнения своих служебных обязанностей.

Куда обращаться для обжалования решения ВВК

Если лицо не согласно с решением, оно должно прежде всего подать заявление на пересмотр решения медкомиссии высшему руководству ВВК или ЦВВК. Чтобы составить правильное заявление, следует воспользоваться услугами военного адвоката или военного юриста.

В заявлении необходимо указать все имеющиеся обстоятельства дела:

дать четкое объяснение с чем именно вы не соглашаетесь;

предоставить подтверждение этой информации: медицинские документы и предварительное решение комиссии, врачебные выводы, исследования, выписки из истории болезни или другие лабораторные анализы, которые могут подтвердить реальное состояние вашего здоровья.

По результатам рассмотрения вашей жалобы военнообязанного могут направить на контрольное врачебное обследование в ВВК высшего уровня (т.е. к той, куда вы подавали жалобу).

По результатам прохождения этой ВВК предоставят новый вывод о состоянии вашего здоровья, который и будет приниматься во внимание центрами комплектования.

Решения ВВК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства (и 2.3.5. и п. 2.4.10 Положения). Однако юристы советуют сначала воспользоваться первым вариантом.

Важно понимать, что подача иска должна производиться по требованиям КАСУ, что без помощи адвоката сделать не просто.

Важно: если выбрать сразу второй способ, воспользоваться первым уже не получится.

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: google.com

Предоставляемые сроки обжалования решения ВВК

Срок обращения в суд для обжалования выводов ВВК составляет:

шесть месяцев со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке;

со дня получения заключения ВВК, если такой вывод не обжаловался в административном порядке; три месяца, если такой вывод обжаловался в высшей ВВК, со дня получения заключения такой высшей ВВК по результатам рассмотрения соответствующего обращения.

Если больного мобилизовали в ВСУ: порядок действий

Как пояснила Цыбулько, в случае если больного военнообязанного все же мобилизовали в ряды ВСУ и его состояние здоровья значительно ухудшилось, он имеет право на увольнение по состоянию здоровья.

Для этого опять же необходимо пройти ВВК и получить заключение о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

"Если больного призвали в ряды ВСУ без учета соответствующих справок о болезни или без проведения медицинского осмотра, то необходимо требовать проведения нового осмотра, чтобы получить возможность уволиться с ВСУ по состоянию здоровья", — объясняет юрист.

В частности, такое обжалование предусматривает:

Представление рапорта непосредственному командиру с обоснованием имеющихся проблем со здоровьем; получение направления на прохождение ВВК; подготовка всех медицинских документов, подтверждающих имеющиеся проблемы со здоровьем; Прохождение ВВК и получение заключения; ВВК направляет заключение в воинскую часть, принимающую решение об увольнении по состоянию здоровья.

Правовед отметила, что лица, виновные в нарушении законодательства о здравоохранении, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии со ст. 80 ЗУ "Основы законодательства Украины о здравоохранении".

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